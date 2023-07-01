Yenilenen Blade Bronz Effie’nin sahibi oldu
Erkek deodorant markası Blade, ‘Ter Dök, Tek Kokma’ kampanyasıyla Bronz Effie’nin sahibi oldu.
Geçen yıl baştan sona yenilenen marka, futbolcu Merih Demiral’la başarılı bir lansman gerçekleştirmişti. Blade, Evyap AR-GE Merkezi’nde yürütülen bilimsel çalışmalar ve çok sayıda tüketici araştırmaları doğrultusunda ürünlerini yenilemişti. Alüminyum içermeyen formülü ve 6 varyantıyla pazara iddialı bir dönüş yapmıştı. Yeni deodorant serisi için 360 derece bir iletişim kampanyası yürüten markaya Bronz Effie kazandıran adımlardan bazıları şöyle:
• Çevir aç kapakla sektöre yenilik getirildi.
• Yenilikçi, minimalist tasarım ambalajlardan yararlanıldı.
• Tüketici iç görülerinden yola çıkılarak ‘Ter Dök Ter Kokma’ mottosu benimsendi. Bu motto, ‘Dünyanın Daha İyi Bir Yer Olması İçin Ter Dökersin, Ter Kokmazsın’ söylemiyle desteklendi.
• Geri dönüştürülebilir ambalajla Blade tüketicisine sürdürülebilirlik sözü verildi ve ürünlerin yaşam döngüleri sonunda geri kazanımları sağlandı.
• Marka elçisi seçimi de titizlikle yapıldı. Detaylı araştırmaların akabinde markanın relansmanı için başarılı futbolcu Merih Demiral’da karar kılındı.