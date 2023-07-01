Yenilenen Blade Bronz Effie’nin sahibi oldu

Geçen yıl baştan sona yenilenen marka, futbolcu Merih Demiral’la başarılı bir lansman gerçekleştirmişti. Blade, Evyap AR-GE Merkezi’nde yürütülen bilimsel çalışmalar ve çok sayıda tüketici araştırmaları doğrultusunda ürünlerini yenilemişti. Alüminyum içermeyen formülü ve 6 varyantıyla pazara iddialı bir dönüş yapmıştı. Yeni deodorant serisi için 360 derece bir iletişim kampanyası yürüten markaya Bronz Effie kazandıran adımlardan bazıları şöyle:

• Çevir aç kapakla sektöre yenilik getirildi.

• Yenilikçi, minimalist tasarım ambalajlardan yararlanıldı.

• Tüketici iç görülerinden yola çıkılarak ‘Ter Dök Ter Kokma’ mottosu benimsendi. Bu motto, ‘Dünyanın Daha İyi Bir Yer Olması İçin Ter Dökersin, Ter Kokmazsın’ söylemiyle desteklendi.

• Geri dönüştürülebilir ambalajla Blade tüketicisine sürdürülebilirlik sözü verildi ve ürünlerin yaşam döngüleri sonunda geri kazanımları sağlandı.

• Marka elçisi seçimi de titizlikle yapıldı. Detaylı araştırmaların akabinde markanın relansmanı için başarılı futbolcu Merih Demiral’da karar kılındı.