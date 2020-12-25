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Ekonomi Yenilenebilir kaynaklar bu yıl 5 milyar dolarlık enerji ithalatını önledi
Ekonomi

Yenilenebilir kaynaklar bu yıl 5 milyar dolarlık enerji ithalatını önledi

HESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Taner Ercömert: - "Türkiye'de toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü 49 bin megavatı aştı" - "Mevcut yenilenebilir enerji kapasitesiyle Türkiye dünya liginde ilk sıralara doğru yaklaşıyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:03:48 -
Yenilenebilir kaynaklar bu yıl 5 milyar dolarlık enerji ithalatını önledi

ANKARA (AA) - GÜLŞEN ÇAĞATAY-NURAN ERKUL KAYA - Hidroelektrik Santralları Sanayi İşadamları Derneği (HESİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Taner Ercömert, bu yıl Türkiye'de yenilenebilir enerji santrallerinden sağlanan 120 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle tutarı 5 milyar doları aşan enerji ithalatının önlendiğini bildirdi.

Ercömert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün bugün itibarıyla 49 bin megavatı geçtiğini söyledi.

Bu yıl dünyada birçok sektörü durma noktasına getiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinde görülen artışın sevindirici olduğunu belirten Ercömert, şöyle devam etti:

"Günümüz itibarıyla yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi 120 milyar kilovatsaati aştı. Bu üretimin 77 milyar kilovatsaatini hidroelektrik santralleri, 24 milyar kilovatsaati rüzgar, 11,5 milyar kilovatsaati güneş ve 9 milyar kilovatsaati jeotermal enerji santrallerinden sağlandı. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen üretimle 5 milyar doları aşan tutarda enerji ithalatı önlendi. Bu, milli ekonomimize müthiş bir katkıdır."

Ercömert, böylece bu yıl Türkiye'deki elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 43'ünün yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını dile getirdi.

- Türkiye, yenilenebilir enerjide Avrupa'da üst sıralarda

Ercömert, Türkiye'nin, yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışla birlikte bu alanda Avrupa'da üst sıralarda yer aldığını ifade etti.

Hidroelektrikte 31 bin 78 megavat kurulu güçle Türkiye'nin Norveç'ten sonra Avrupa'da ikinci sırada yer aldığına dikkati çeken Ercömert, "Türkiye'nin hız kaybetmeden birkaç yıl içinde hidroelektrikte Avrupa'da birinci sırada yer alabileceğini düşünüyorum. Mevcut yenilenebilir enerji kapasitesiyle Türkiye dünya liginde ilk sıralara doğru yaklaşıyor. Toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünün 2021'de 50 bin megavatı aşacağını öngörüyorum. Ülkemizin güneş ve rüzgar enerjisinde de Avrupa'da kurulu güç sıralamasında ilk 5'e girmesinin yakın olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Türkiye'nin 95 bin megavata ulaşan toplam elektrik kapasitesinin 31 bin 78 megavatını hidroelektrik, 25 bin 674 megavatlık kısmını doğal gaz, nafta ve sıvılaştırılmış doğal gaz santralleri, 20 bin 300 megavatını ise kömür santralleri oluşturuyor.

Kurulu güçte rüzgar enerjisinin 8 bin 713 megavat, güneş enerjisinin 6 bin 526 megavat ve jeotermal enerjinin 1686 megavat kapasitesi bulunuyor. Kapasitenin kalan kısmını biyokütle ve diğer kaynaklar oluşturuyor.

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