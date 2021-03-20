Yenilenebilir enerji yatırımları yolda

Anadolu Ajansı Enerji Masası’nın konuğu olan Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zaimler, küresel salgına rağmen vatandaşlara kesintisiz enerji servisi götüren sektör çalışanlarına teşekkür etti.

Talep dalgalandı

Zaimler, 2020’nin talebin çok dalgalandığı bir yıl olduğunu anımsattı. 2020’nin son çeyreğinde özellikle sanayide enerji talebinin arttığını hatırlatan Zaimler, şu ifadeleri kullandı: “Elektrik talebi, geçen yıl bir önceki yıla göre küçük de olsa bir büyümeyle devam etti. Bu yıl artışın aynı yönde devam ettiğini görüyoruz. Bu dönemde özellikle kamu ve özel sektörün işleri olduğu gibi devam ettirme isteği önemliydi. Bu, Sabancı Holding ve iştiraklerimiz olarak bizim öz sermayeli girdiğimiz bir iş. Bu nedenle krizlere krizden önce hazırlanmak lazım.”

Bilançomuz sağlıklı

Zaimler, kurlara ve emtia fiyatlarına göre portföye alınan önlemlerin kendilerini sağlıklı bir bilançoda tuttuğunu vurguladı. Faaliyet kârını 2020’de yüzde 15, net kârı da yüzde 20 arttırdıklarını dile getirdi. Elektriğin refahın sembolü olduğuna işaret eden Zaimler, “Artık enerji de şehirleşme, çevre ve sürdürülebilirlik gibi konuların merkezinde yer alıyor” diye konuştu. Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilirlik alanında 17 hedefi bulunduğuna işaret eden Zaimler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlar kendimize kutup yıldızı aldığımız hedeflerden. Çevre, sıfır karbon ayak izi gibi. Ülkeler seviyesinde yol haritasının 3 ana kolu var. Yenilenebilir enerjiyi arttırmak, enerji verimliliğini ve şebekeleri güçlendirmek.” Zaimler, “2021-2025 tarife döneminde elektrik dağıtım sektöründeki yatırımları 15 milyar lira olarak öngörüyoruz. Özellikle kırsal bölgelerde ihtiyacın fazla olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu. Zaimler, dijitalleşme ve Ar-Ge anlamında yeni teşviklerin olmasının bu tarife döneminin en önemli yanları olduğunun altını çizdi.

Dengeli portföyümüz var

Sabancı Holding olarak sürdürülebilir gelecek için yenilenebilir enerjiyi büyüme alanlarından biri olarak belirlediklerini aktaran Zaimler, şu bilgileri verdi: “Elektrik üretiminde çok dengeli bir portföyümüz var. Türkiye’yle yüzde olarak çok örtüşüyor. Dolayısıyla ülkenin enerjide büyümesinin yenilenebilirden geleceğini öngördüğümüz için biz de bundan sonraki bütün yatırımlarımızı yenilenebilir üzerine planladık. Elimizde 565 megavat halihazırda yapılmasını öngördüğümüz, aktif olarak içinde olduğumuz rüzgâr yatırımları var. 250’şer megavat Çanakkale ve Aydın’da Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kapsamında, 65 megavat da Kayseri’de var ama daha ilave kapasitelere ve teknolojilere ciddi şekilde bakıyoruz.”

YEKA modeli devam edecek

Toplam bin megavatlık rüzgâr YEKA ihalesinde 500 megavata talip olduklarına dikkat çeken Zaimler, şunları kaydetti: “Önümüzdeki dönemde bu yatırımı yapacağız. YEKA ihalelerine yoğun talep olması çok sevindirici, daha çok alanda daha çok ve daha küçük yatırımcıları da oyuna sokabilmek açısından. Önemli bir konu ise bunun finanse edilebilirliği. Çünkü günün sonunda bu projelerin hayata geçmesi lazım. Yani oradaki tesislerin enerji üretmesi, o panellerin çalışıyor olması, o pervanelerin kurulması lazım. Ben önümüzdeki dönemde hem güneşte hem de rüzgârda YEKA modelinin devam edeceğini düşünüyorum. Bu ilk YEKA ihalelerinin hayata geçmesi, başarıyla çalışması da arkadan gelecek projeler için destek verecektir.”

Koşullar uygun değil

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, EnerjiSA’nın halka arz süreciyle ilgili olarak bugünkü koşulların çok uygun olmadığını savundu. Geçen yıl önceliklerinin EnerjiSA Üretim şirketini operasyonel ve finansal olarak istedikleri yere taşımak olduğunu söyleyen Zaimler, “Ne mutludur ki bunu 2020’nin sonunda tamamladık ve bugün EnerjiSA Üretim temettü veren bir şirket haline geldi. Açıkçası bugünden sonra bizi daha iyi bir gelecek bekliyor. Ortağımızla beraber halka arz dahil bütün stratejik alternatifleri değerlendireceğiz. Ekonomik gelişmeler, şirketin önceliklerini ve stratejik alternatiflerini takip edeceğiz. Büyümeyi nasıl finanse edeceğimiz konusunda bütün seçenekleri değerlendireceğiz” dedi.