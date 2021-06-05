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Teknoloji Yenileme merkezi olarak faaliyette bulunmak isteyen firmalar dikkat!
Teknoloji

Yenileme merkezi olarak faaliyette bulunmak isteyen firmalar dikkat!

Kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı bir şekilde “yenilenmiş ürün” olarak tekrar satışa sunulmasına ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan yazılı açıklamada bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 13:22:00 -
Yenileme merkezi olarak faaliyette bulunmak isteyen firmalar dikkat!

 Yeni Akit/Ankara 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bilindiği üzere; kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı bir şekilde ‘yenilenmiş ürün’ olarak tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik 22.08.2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca, ‘yenileme’ işlemlerini yapma ve ‘yenilenmiş ürün’ piyasaya arz etme faaliyetleri sadece Bakanlığımızca yetkilendirilen yenileme merkezleri tarafından yapılabilmektedir. Söz konusu yasal düzenlemenin amacı; kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması, israfın ve çevreye verilen zararların azaltılması, anılan ürünlerle ilgili ithalat kalemlerinde düşüş sağlanması, kayıt dışılığın engellenmesi ve tüketicilerin güvenli ve garantili bir şekilde ikinci el alışveriş yapmasının sağlanmasıdır.

Bu kapsamda; ‘yenileme merkezi’ olarak faaliyette bulunmak isteyen firmalar öncelikle Türk Standardları Enstitüsü tarafından ilgili standart kapsamında TSE-HYB belgesi ile belgelendirilmekte ve ardından ‘Yenileme Yetki Belgesi’ almak üzere Bakanlığımıza başvuruda bulunmaktadır. Başvuruları değerlendirilen ve Yönetmelikte belirlenen şartları sağlayan firmalara Bakanlığımızca yenileme işlemlerini yapma yetkisi verilmektedir.”

“Şu ana kadar Bakanlığımıza ulaşan 3 firma başvurusu değerlendirilmiş ve başvuruları uygun görülen bu firmalar ‘yenileme merkezi’ olarak yetkilendirilmiştir” denilen açıklamada, “Diğer taraftan, çeşitli elektronik ticaret platformlarında yetkisiz şekilde ‘yenilenmiş ürün’ satışları yapıldığı gözlenmekte olup, Bakanlığımızca yetkilendirilen yenileme merkezleri faaliyete geçmiş bulunduğundan, söz konusu satışlar gerek Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmeliğe gerekse de Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğine aykırılık teşkil etmektedir. Bu durum aynı zamanda tüketici mağduriyetlerine de yol açmaktadır. Bu nedenle, söz konusu yetkisiz satışlar ve tanıtımlar Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup aykırılık tespit edilenler hakkında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda belirlenen idari yaptırımlar uygulanacaktır. Diğer taraftan tüketicilerimizin ileride herhangi bir hak kaybına uğramamaları için ikinci el cep telefonu ve tablet alışverişlerini Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen firmalardan yapmaları önem arz etmektedir” ifadeleri yer aldı.

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