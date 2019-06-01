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Yenikapı’ya girişler başladı

İstanbul’un Fethinin 566’ncı yılı dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonu ile Yenikapı’da kılınacak olan Enderun Teravih Namazı için insanlar alana akın akın gelmeye başladı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 16:13
Yenikapı’ya girişler başladı

İstanbul’un Fethinin 566’ncı yılı dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonu ile Yenikapı’da kılınacak olan Enderun Teravih Namazı için insanlar alana akın akın gelmeye başladı. 300 binden fazla katılım bekleniyor.



İstanbul’un Fethinin 566’ncı yılı dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonu ile ‘313 bin kişi ile Enderun teravih namazında buluşuyoruz’ etkinliği düzenleniyor. 1 Haziran Cumartesi saat 22.00’da Yenikapı Miting Alanı’nda gerçekleşecek olan program kapsamında 300 binden fazla kişi teravih namazı için saf tutacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve kariler imametinde Enderun usulü teravih namazı kılınacak. Ramazan ayı boyunca ülke genelindeki camilerde mukabelelerde okunan yüz binlerce hatmin de duası yapılacak. Öte yandan teravih namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.



Dünyanın gözü Yenikapı’da olacak


300 binden fazla kişinin teravih namazı kılması beklenirken yabancı basının da yakın takipte olacağı belirtiliyor. Rekor katılımın beklendiği programın İstanbul’un fethinin yıldönümü ve Kadir Gecesine denk gelmesi de ayrı bir önem taşıyor. Bu da diğer ülkelerdeki Müslümanlar için bir birliktelik mesajı verirken yabancı medyanın da ilgisini artırıyor.



“En az 313 bin kardeşimizle Enderun usulü teravih namazı kılacağız”


İstanbul ve çevre illerden rekor katılımın beklendiği teravih namazına Bedir Savaşı’na katılan 313 sahabeyi sembolle en az 313 bin kişinin katılımı bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “313, Bedir ashabının sayısıdır. Bunu binle çarpıyoruz; en az 313 bin kardeşimizle Enderun usulü teravih namazı kılacağız. İstanbul’da ve çevre illerde yaşayan kardeşlerimizi Yenikapı’daki Enderun usulü teravihe davet ediyorum” ifadelerini kullandı.



Toplu ulaşım hizmeti


Vatandaşların Yenikapı Miting Alanı’na ulaşımı için Marmaray, metro, İDO ve diğer toplu taşıma araçlarının hizmet vereceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 16:13
  1. doğa

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