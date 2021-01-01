Yenikapı'da hareketli anlar! Taksiciler akın etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açıklanan yüzde 11'lik taksi zammı yeni yıl itibari ile geçerli olacak. Yeni yılın ilk gününde de taksiciler, taksimetrelerini ayarlatmak için İBB tarafından belirlenen Yenikapı Etkinlik Alanı'na geldi. Sabahın ilk saatlerinde araçları ile buraya gelen İstanbul'daki yüzlerce şoför, uzun kuyruklar oluştu. Taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi. Anadolu ve Avrupa yakasındaki taksicilerin tek bir noktada ayarlama yapması ise şoförleri mağdur etti. Taksimetre ayarlarının ayarlama işlemleri yarın da devam edecek.

"Rezil oluyoruz"

Taksi şoförlerinden Ahmet Diker, saatlerdir beklediğini söyleyerek, "Buradaki yoğunluğun tek sebebi Anadolu yakası araçlarının, Avrupa yakasına gelmesi. Başka hiç bir sebebi yoktur. Bu kalabalığın tek etkeni o. Orada Maltepe meydanında da bu taksilere böyle bir yer ayarlasalardı bu yoğunluk asla olmazdı. Daha öncesinde böyle değildi zaten burası. Gidiyorduk, ofislerinin orada sıraya giriyorduk. Taksimetre ayarlarımızı yaptırıp çıkıyorduk biz. Başka hiç bir şey yok. Ben saat 04.00'ten beri buradayım. Rezil oluyoruz. Su yok, yemek yok, hiç bir şey yok. Sabaha kadar donduk burada" dedi.

"Eski düzen bence daha iyiydi"

Bu yıl geçilen uygulamanın kendilerine kolaylık sağlayacağını anlatan mesajlardaki gibi olmadığını söyleyen Süleyman Toyrak ise, "Biraz önce geldim ama duraktaki arkadaşlar geceden geldiler. Mağdur oldular burada. Su içemedi, çay içemedi, yemek yiyemedi. İyi bir organizasyon olmadı. Gelişigüzel, çok acil, ivedi oldu. Gelen zammın da zaten bir kıymeti olmadı. İki günümüz bir ayar ücretine gitmiş oldu. Bize de yazık, biz de aile geçindiriyoruz. Tamam kötü bir zam değil ama asgari ücretin yarısı kadar zam olmuş. Anlatıldığı gibi bize gelen mesajlar gibi olmadı. Eski düzen bence daha iyiydi. Anadolu yakasını buraya niye getirdiler. Bu insanlara yazık, köprü parası verecekler, yakıt yakacaklar, gelip burada saatlerce günü ölecek. Bir kıymeti kalmadı artık" ifadelerini kullandı.