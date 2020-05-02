Yenikapı şovmeni Ekrem söz verdiği tasarrufu askıya aldı

Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' vaadinde bulunan ancak koltuğa oturmasının ardından işçi kıyımları, tatilleri, Yenikapı ve antrikot tiyatrolarıyla gündemi meşgul eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söylemleri ile eylemlerinin bir kez daha taban tabana zıt olduğu bir skandalla göndemde.

Göreve geldiği günlerde İBB'de araç israfı olduğunu ve yüzlerce lüks araç bulunduğunu ileri süren İmamoğlu bundan böyle belediyede tasarruf yapılacağını duyurmuştu.

İsraf söylemini kanıtlamak için de İBB'de ne kadar kiralık araç varsa Yenikapı'ya toplamış, ancak bunların çok büyük bir bölümünün sağlık, zabıta, İSKİ ve diğer kurumlara ait hizmet aracı olduğunun ortaya çıkması üzerine şovu kısa kesmişti.

İmamoğlu'nun "tasarruf yapacağız" söyleminin de aynen "israf var" sözleri gibi yalan olduğu ortaya çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomide zorlu günler kapıdayken İmamoğlu, İSFALT'a 88 kiralık araç alımı için onay verdi. Ancak 21 Mayıs'ta alımı gerçekleşecek bu 88 araçlık filonun ilk 5 grubunu oluşturan 81 binek aracın 0 Kilometre ve 2020 model olması zorunluluğunu da getirdi.

Yani, daha az bir kiralama bedeli ile biraz daha düşük modelde araç kiralamak mümkünken, daha yüksek bedelle 0 kilometre araç kiralanmasında bir beis görmedi.

İşte İmamoğlu'nun onay verdiği o alım şartnamesi:

İşte 88 araçlık kiralama hizmet alımına ilişkin liste...