  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fatih'teki bir otel’de yangın
Bakanlık açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Dönmez'den altın rezervi açıklaması
Camilerimizin elektriğinin kesilmesi kabul edilemez
Ekonomi Yenihisar’a Millet Bahçesi yapılacak
Ekonomi

Yenihisar’a Millet Bahçesi yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yeşilhisar İlçesinde Millet Bahçesi Yapılması işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 14:03:00 -
Yenihisar’a Millet Bahçesi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Yeşilhisar İlçesinde Millet Bahçesi Yapılması İşi kapsamında 10. 000 Metreküp Yarma Dolgu,15 Ton Nervürlü Demir, 250 Metreküp Beton,1000 Metrekare Bazalt Kaplama, Betonarme Su Deposu ve Sosyal Tesis ihale edilecek. İhale 24.06.2021 tarih ve saat 11:00’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi 325 nolu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Millet Bahçesi’nin 150 gün içerisinde bitirilerek hizmete sokulması bekleniyor.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay