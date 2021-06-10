Yenihisar’a Millet Bahçesi yapılacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yeşilhisar İlçesinde Millet Bahçesi Yapılması işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Yeşilhisar İlçesinde Millet Bahçesi Yapılması İşi kapsamında 10. 000 Metreküp Yarma Dolgu,15 Ton Nervürlü Demir, 250 Metreküp Beton,1000 Metrekare Bazalt Kaplama, Betonarme Su Deposu ve Sosyal Tesis ihale edilecek. İhale 24.06.2021 tarih ve saat 11:00’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi 325 nolu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Millet Bahçesi’nin 150 gün içerisinde bitirilerek hizmete sokulması bekleniyor.
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