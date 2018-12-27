Yenidoğan sarılığı



Sarılık, doğumdan sonraki ilk 2-3 haftada bebeğin cildinde ve göz akında farkedilen sarı renge verilen addır. Cilde sarı rengi veren maddeye bilirubin, sarılık tablosuna ise hiperbilirubinemi denir.

Yenidoğanın fizyolojik sarılığı bir enfeksiyon değildir. Çeşitli mikroplar karaciğeri etkileyerek hepatit denen ve sarılıkla seyreden hastalıklara sebep olabilirler. Bunlardan hepatit A virüsü Türkiye’de sık görülen ve dışkıyla kirlenen eller, besinler aracılığıyla kişilere bulaşan bir mikroptur. Hepatit B virüsü ise kan ve cinsel yolla bulaşabilen ve kronikleşebilen bir hepatit türüdür. Yenidoğanlara doğumdan itibaren ilk 6 ayda 3 doz yapılan hepatit B aşısı, bu hastalığa karşı alınacak en önemli önlemdir.

Sarılık normalde bebeğin hayata gözünü açtığı 2.-3. gününde belirir. Bilirubin düzeyi 5.-6. güne dek yükselebilir ve genellikle haftanın sonlarına doğru inişe geçer. Sarılık önce bebeğin alnında ve yüzünde başlar. Arttıkça gövdeye, kol ve bacağa yayılır. Azalırken de ters yönde ilerler. Bazı bebeklerde tek bulgu cildin sarı olmasıdır, bazılarında ise buna ek olarak uyku hali olabilir.

Beyinde hasar riski var

Bilirubinin çok yüksek değerlere çıktığı durumda, beyin hasarı riski vardır.

Bazı bebeklerde sarılık haftalarca sürebilir. Yapılan çalışmalar anne sütü alan bebeklerdeki ortalama bilirubin değerlerinin, mama alanlara nazaran 2-3 mg daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu tür sarılığın bebeğe zarar verebilecek düzeylere gelmesi son derece nadirdir.

Bebeği sık sık emzirmek burada da çok önemli

Sık emzirme vücutta bilirubinin birikmesini engelleyerek sarılığı düşük seviyede tutar. Bilirubin bebeğin dışkısıyla atılır. Anne sütünün kolay sindirilebilen ve neredeysa laksatif sayılabilecek özelliği bilirubinin de atılımını arttırarak kandaki seviyesini düşük düzeyde tutar.

İlk haftalarda bebek günde 8-12 kez emzirilmelidir. 4. günden sona yeterli beslenen bir bebeğin günde 4-6 ıslak bezi, 3-4 dışkısı olmalıdır. Sarılığı azaltmak için şekerli su verilmesinin hiçbir faydası görülmemiştir. Aksine, midenin suyla dolu olduğu durumlarda bebek daha az emmek isteyeceği için, az dışkılar. Bu durumda vücuttan bilirubin atılımı daha da az olur.

Sarılık bazen bebekleri ‘uykulu’ yapabilir. Uykulu bebeklerde beslenmenin iyi düzeyde devam ettiğinden emin olmak için annenin bebeğini sık sık uyandırarak emzirmesi ve çıkardığı idrar ve dışkı miktarını yakından gözlemesi gereklidir.