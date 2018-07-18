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Yenidoğan körlüğü nedir?

Halk tarafından bebek körlüğü de denebilen yenidoğan körlüğü tıp dilinde premature retinopatisi(ROP) adını almaktadır.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 20:02
Yenidoğan körlüğü nedir?

Erken doğan bebeklerde bu göz probleminin fazla görülmesinin sebebi gözün gelişimini tamamlayamamış olmasıdır. Doğumdan sonra da bu gelişim devam eder. Fakat prematüre bebeklerin hiçbir organı tam gelişmemiştir.

Yaşama tutunması için küvez'e alınarak yüksek içerikli (konsantrasyonlu) ilaçlar verilir ve kimyasal içerikli ilaçlar bebeğin damar gelişimin normal olmayan şekillerde devam etmesine yol açar.

Retina özdeki görmeyi sağlayan bölümdür ve ışığa ve renge karşı duyarlıdır (hassas). Gelişimini yanlış tamamlayan damarlar retinanın damarlanmasına sebep olarak yenidoğan körlüğüne yol açar. Hastalık tedavi edilmediği takdirde bebek iki gözünü birden kaybedebilir.

Doğum yaklaşık olarak 37. haftadan önce gerçekleştiğinde veya 1.500 gramdan az doğan bebekler prematüre kabul edilir. Körlük riskinin en yüksek olduğu bebekler erken doğanlardır.

Tedavi genelde beş evreden oluşmaktadır. İlk iki evrede takip yeterli olmaktadır. Üçüncü evreden sonra tedavinin seyri çok önemlidir çünkü hastalık lazerle tedavi edilir ve tedaviye en olumlu sonucu bu evrede verir.

Dördüncü evreden sonra cerrahi mühadale gerektirir ve başarı olasılığı düşer. Göz muayenesi doğumdan hemen sonra ve takibindeki 4-6. haftalarda mutlaka yapılmalıdır.

Ayrıca yenidoğan körlüğü bebekte ileriki yaşlarda miyopluk ve şaşılık gibi problemleri de getirebilir. Bunun önlenmesi için bebeğin 6. ve 12. aylarda kontrole götürülmesi gereklidir. Farkedilmeyen göz hastalığı problemleri çocukluk yaşlara gelindiğinde daha büyük sorunlar doğuracaktır.

AYRICA NORMAL ZAMANLARDA DOĞMUŞ YENİDOĞAN BEBEKLERDE;

Doğumdan sonra hemen emzirilmesi istenir. Eğer emzirme gerçekleşmeyecekse bebeğe şekerli su verilmesi istenir. Bu ikisi de yapılmadığı zaman bebeğin kan şekeri düşer ve şekere ihtiyacı olan beyin olumsuz etkilenir. Zeka, beceri ve körlük gibi bozukluklara yol açar.

Akraba evliliği de körlük oluşmasında büyük etken olabilir. Ailede görme bozukluğuna yatkınlık varsa bebeğin kör doğma olasılığı yüksektir.

Doğumdan hemen sonra beynin oksijene ihtiyacı vardır. Bebek doğduktan sonra veya doğum sırasında oksijensiz kalırsa beyni olumsuz etkilenerek körlük hareket bozukluğu gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 20:02
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