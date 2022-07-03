Yenidoğan konjonktiviti: Bebeklerde ve çocuklarda konjonktivit nedir, belirtileri nelerdir?

Çocuklarda Konjonktivit Nedir?

Konjonktivit, gözün konjonktivasının iltihaplanmasıdır. Konjonktiva göz kapaklarının iç kısmını ve göz küresini kaplayan zardır. Konjonktivit ayrıca “pembe göz hastalığı” olarak da bilinir, çünkü konjonktivitili bir göz pembe veya kırmızı görünür.

Çocuklarda, durum sıklıkla yenidoğan konjonktiviti veya çocukluk konjonktiviti şeklinde sınıflandırılır. Her grup için farklı nedenler ve tedaviler vardır.

Doğum sonrası muhtemelen ilk birkaç hafta bebeğinizin gözlerine bakarak çok zaman geçireceksiniz. Size bakan gözler biraz kırmızı veya pembe görünüyorsa, bu 'kırmızı göz' veya 'pembe göz' olarak da bilinen bir konjonktivit belirtisi olabilir.

Bebeğiniz için rahatsız edici olsa da, konjonktivit genellikle doğru tedavi ile birkaç hafta içinde geçer. Doktorunuz tarafından doğru bir teşhis konması önemlidir, çünkü tedavi enfeksiyona neyin sebep olduğuna bağlı olarak değişir.

Konjonktivit Belirtileri

Viral konjonktivit semptomları şunları içerebilir:

Kırmızı, kaşıntılı göz

Gözden yapışkan, berrak akıntı

Şişmiş göz kapakları

Soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomlar

Genellikle bir gözde başlar ancak diğerine yayılabilir

Bakteriyel konjonktivit semptomları şunları içerebilir:

Kırmızı, kaşıntılı göz

Gözden yapışkan, sarı akıntı

Göz ve kirpiklerde kabuklanma

Şişmiş göz kapakları

Genellikle bir gözde başlar ancak diğerine yayılabilir

Alerjik konjonktivit belirtileri şunları içerebilir:

Kaşıntılı, kırmızı gözler

Burun akıntısı ve hapşırma

Bebeğiniz gözlerini çok ovuşturabilir

Genellikle aynı anda her iki gözü de etkiler.

Bebeğinizin konjonktiviti mi yoksa sadece göz akıntısı mı var?

Gözdeki tüm yapışkanlığa konjonktivit neden olmaz. Küçüğünüzün gözleri biraz yapışmışsa, ancak kızarıklık yoksa ve sarı veya yeşil akıntı yoksa, bu sadece yapışkan göz vakası olabilir.

Bu, özellikle gözyaşı kanalları gelişmekte olan yeni doğanlarda ve küçük bebeklerde yaygındır.

Yapışkan gözler genellikle kendiliğinden düzelir. Bebeğinizin gözlerini kaynatılmış ve tekrar soğutulmuş suya batırılmış pamuk yünü ile düzenli olarak temizleyerek onlara yardımcı olabilirsiniz.

Burun yanındaki her bir gözün ucundan başlayarak dışa doğru silin. Temizlemeden önce ve sonra ellerinizi yıkamayı unutmayın. Her silme işlemi için temiz bir parça pamuk kullanın.

Konjonktivit Tedavisi

Göz enfeksiyonları tipik olarak tedavi olmaksızın birkaç hafta sürer, ancak bebeğinizde konjonktivit olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza danışmakta yarar var. Bu şekilde, doğru bir teşhis konulduğundan ve gerekirse doğru tedavinin verildiğinden emin olabilirsiniz.

Yeni doğan bebeğiniz dört haftadan küçükse, gözlerde kızarıklık veya pembe renk veya diğer konjonktivit semptomları fark ederseniz, en kısa zamanda doktora muayene ettirin.

Konjonktivite bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanıyorsa, bebeğinizin doktoru kısa süreli antibiyotikli göz damlası reçete edebilir.

Hastalığın arkasında bir virüs varsa, antibiyotikler etkili olmayacaktır. Doktorunuz viral enfeksiyon devam ederken semptomları hafifletmek için size tavsiyelerde bulunabilir, ilaç yazabilir. Bazı durumlarda antiinflamatuvar göz damlası tedavisi önerilebilir.

Küçük çocuğunuzun pembe gözleri alerjik bir reaksiyondan kaynaklanıyorsa, doktorunuz semptomları hafifletmek için antihistaminik damlalar önerebilir.

Bebeğinizin konjunktivit semptomlarını hafifletmenin bir yolu, herhangi bir kabuklu akıntı birikintisini nazikçe temizlemektir. Bunun için, kaynatılmış ve tekrar soğutulmuş suya batırılmış temiz bir pamuğa ihtiyacınız olacak.

Burun yanındaki göz ucundan dışarı doğru temizleyin ve her mendil için daima temiz bir parça pamuk kullanın.