Yenidoğan Bebek Bakımı Nasıl Olmalı?

GÖBEK BAĞI BAKIMI

Yenidoğan bebek bakımı ile ilgili tereddüt edilen ilk konu bebeğin doğumda kesilen ve henüz taze olan göbek bağıdır. Göbek bağı bir çok anneyi tedirgin etse de ciddi bir sorun teşkil etmemektedir. Göbek bağı düşene kadar banyo konusunda acele etmeyip ılık su ve bir mendil yardımıyla bebeğinizin cildini temizleyebilirsiniz.

Göbek bağını bebeğinizin altını her değiştirdiğinizde temiz, ıslak bir pamuk topuyla nazikçe kurulayın. Göbek bağının dibinde, göbek deliğine en yakın olan alana özellikle dikkat edin. Burada birikmiş olabilecek tüm nemli kalıntıları gidermek için nazikçe silin. Havanın göbek bağına ulaşmasına mutlaka izin verin. Göbek bağı düştükten sonra banyo yaptırmaya başlayabilirsiniz.Göbek bağında kızarma veya akıntı olduğunu fark ederseniz doktorunuza danışın.

BANYOSU

Banyo suyu hazırlanmaya başlanmadan önce bebeğin kıyafetleri hazırlanmalıdır. Bu sayede banyodan hemen sonra bebeğinizi bekletmeden kıyafetlerini giydirebilirsiniz. Banyo suyu bebeğin vücut ısısına uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu ısı mevsime göre 36-38 derece olmalıdır. Bu konuda satın alabileceğiniz bir ısı ölçer işinizi son derece kolaylaştıracaktır.

Bebeğinizi yıkamak için bir adet küvet ve cildini tahriş etmeyecek bir bebek lifi edinin. Bebeğinizin başı kolunuzun iç kısmına, dirsek içinize gelecek şekilde ve sırtı kolunuzun tamamına uzanacak şekilde bir pozisyonda yatırın. Elinizle de bebeğinizin koltuk altından kavrayın. Bu sayede tek elinizle bebeğinizi sağlıklı bir pozisyonda tutup diğer elinizle de yıkama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Burada en önemli husus bebeğin bıngıldak bölgesine hassas davranmanız olacaktır. Bebeğin iyice durulanması ve kurulanması önemlidir. Bebeğinizin banyo saatlerini her gün aynı saate denk getirirseniz uyku düzeninde de ciddi bir etkisi olacaktır.

TIRNAK BAKIMI

Bebekler çoğunlukla tırnakları uzamış olarak dünyaya gelirler. Ve henüz el-kol koordinasyonu yeterli olmadığından elleriyle cildini çizebilmektedirler. Burada endişe edilmemesi gereken nokta ise yeni doğan bebeğin tırnaklarının henüz yumuşak olmasıdır. İster birkaç gün tırnak kesimini bekleterek bebeğinize eldiven giydirmek suretiyle zarar vermesini engelleyin veya isterseniz de bebeklere uygun ufak bir tırnak makasıyla tırnaklarını kesebilirsiniz.

BESLENMESİ

Yenidoğan bebek, 24 saatte 8-12 kez yani 2-3 saatte bir anne sütü almalıdır. Bu sıklık anne sütünün yeni gelmeye başladığı ilk günlerde, saat başı şeklinde ya da bebek her istediğinde olabilir. Her emzirme sonrası bebeği omzunun üzerine veya kucağa yatırıp sırtına hafif vuruşlar yaparak gazının çıkarılması gerekir, eğer emzirme sonrası bebek ağızdan gaz çıkartmazsa yan yatırma pozisyonu tercih edilmelidir. Bebek uzun süreli emiyorsa, emzirme ortası ve sonunda olmak üzere 2 defa bebeğin gazını çıkarmak daha uygun olur. Çoğu bebek gaz çıkarırken emdiğinin bir kısmını da süt kesiği şeklinde çıkarabilir, bu normaldir.

GİYİMİ VE KIYAFET SEÇİMİ

Yenidoğan bebeğin kıyafetlerinin teri emen, cildin havalanmasını sağlayan, tüylü olmayan, pamuklu kumaşlar olmasına dikkat edilmeli. Yumuşak, az dikişli ve mümkün olduğu kadar üzerinde metal veya sert parçalar barındırmamasına özen gösterilmeli. İlk aylarda iç giyim için tulumlar tercih edilebilir. İlk aylarda şapka eldiven ve çorap mutlaka giydirilmelidir.

Bebekler yetişkinlere göre bir kat daha fazla giydirilmeli ve uyurken de üstünün örtülmesi uygun olur. Giysiler bebeğin hareketlerini kısıtlamamalı. Bebeğin sıkıca kundaklanması bebeğin nefes almasını ve kalça ekleminin gelişmesini engelleyebilir.