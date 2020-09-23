  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yeniden yargılanan FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi
Aktüel

Yeniden yargılanan FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 19:16:11 -
Yeniden yargılanan FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

TRABZON (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yargılandığı davada beraat eden ve Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden yargılanan ByLock kullanıcısı eski polis memuru, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada beraat eden eski polis F.G, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde yeniden yargılandı.

Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık F.G. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, FETÖ yapılanması hakkında itiraflarda bulunan gizli tanık "Garson"dan ele geçirilen dijital materyallerde sanığın, emniyet teşkilatındaki FETÖ yapılanmasında "EA", "örgüt benim örgütüm diyen bazı zaafları olan polis memurları" olarak nitelendirilen örgüt üyeleri arasında olduğunu belirtti.

Tanık beyanlarında sanığın 2013 yılı ocak ve şubat aylarında tanıklarla birlikte sohbetlere katıldığı ve silahlı terör örgütü üyeliği suçunu işlediğinin tespit edildiğini aktaran cumhuriyet savcısı, Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesinin sanık hakkında verdiği beraat kararının kaldırılarak sanığın tutuklanmasını talep etti.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık F.G. ise beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık F.G'yi silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'la konuşan Macron'dan Türkiye açıklaması!
Siyaset

Erdoğan'la konuşan Macron'dan Türkiye açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu...
Şehit Binbaşı Ercan Kurt’un katili terörist layığını buldu
Gündem

Şehit Binbaşı Ercan Kurt’un katili terörist layığını buldu

2012’de Binbaşı Ercan Kurt’u mayınlı tuzakla şehit eden terörist Şefik Körman, Amanoslar’da öldürüldü. Terörist Körman 2014’te kaçırdığı 2 a..
FOX’un rezil ürünü! Ahlaksız Can Yaman’ın başrol oynadığı dizide büyük panik
Medya

FOX’un rezil ürünü! Ahlaksız Can Yaman’ın başrol oynadığı dizide büyük panik

Ahlaksız Can Yaman’ın başrol oynadığı FOX’un dizisi Bay Yanlış’ta koronavirüs paniği yaşandı.
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı