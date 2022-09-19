Yeniden yargılanan Adnan Oktar’a büyük şok!

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik yeniden görülen davada İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı mütalaasını hazırladı. Mütalaada Oktar’ın 1994 yılında örgütün dışarıya açılması yönünde talimat verdiği belirtildi.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “çocukların cinsel istismar”, “cinsel saldırı” ve “siyasi ve askeri casusluk” dâhil birçok suç iddiasıyla elebaşı Adnan Oktar ve beraberindeki kişiler hakkında yeniden yargılama süreci sürüyor.

Mütalaada, etkin pişmanlık üyelerinden yararlanan örgüt üyelerinin ifadelerine de yer verilirken, Adnan Oktar'ın özellikle kadın örgüt mensuplarına yönelik "Bakışını beğenmediği, yanlış hitap ettiği, kendisine itiraz ettiği/karşı çıktığı" gibi sebeplerle küfür ve hakaret içerikli sözler kullanarak veya darp ederek psikolojik ve fiziki şiddet uyguladığı anlatıldı.

1198'e yıla kadar hapsi istendi!

Oktar'ın ayrıca sistematik şekilde örgüt mensuplarına cinsel istismarda bulunduğu, örgüt üyelerinin bir kısım bürokrat, siyasetçi, gazeteci, kamu görevlisi ve sivil vatandaşlara yönelik kişisel bilgileri kaydedip Oktar'a sundukları, bu verilerin arşivlenmiş şekilde muhafaza edildiği kaydedilen mütalaada, Oktar'ın, "örgüt yöneticiliği", "FETÖ silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal veya askeri casusluğa teşebbüs", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "birden fazla kişiyle birlikte birden fazla kez çocuğa karşı cinsel istismar", "cinsel saldırı", "cinsel saldırıya teşebbüs", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "tehdide azmettirme" suçlarından 232 yıl 9 aydan 1198 yıla kadar hapsi istendi.

Örgüt yöneticisi konumundaki diğer sanıklar Tarkan Yavaş, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Yeliz Sucu, Ayşegül Hüma Babuna ve Fatma Ceyda Ertüzün'ün de benzer suçlardan cezalandırılması istenen mütalaada 71 tutuklu sanığın mevcut hallerinin devamı talep edildi.

Davaya 4 Ekim'de tarafların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.