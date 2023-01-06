Yeniden soğuk savaş... Füze krizi patladı... Putin ABD’nin...

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin Ukrayna’daki savaş için on milyarlarca dolar harcadığını, devasa silah yardımları yaptığını ve başkaları üzerinden “binlerce insanı öldürdüğünü” savundu.

ABD yönetiminin, Nazi Almanyası’nın propagadasından sorumlu bakanı Joseph Goebbels’in “gerçek varisleri” olduğunu kaydeden Medvedev, “Yeni yıl için asıl hediye (Amiral Gorşkov fırkateyni) dün Tsirkon füzeleriyle NATO sahillerine gitti.” ifadesini kullandı.

Tsirkon füzelerinin 1000 kilometre menzile sahip olduğuna dikkati çeken Medvedev, şunları kaydetti:

“Potomac Nehri’ne yakın, sahilden 100 mil uzağa da konuşlansın, sevinebilirsiniz! Bu Rusya’ya ve müttefiklerine tehdit yaratanların akıllarını başlarına getirecektir.” dedi.

Rus donanmasına ait “Amiral Gorşkov” isimli fırkateyn, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katıldığı törenle muharebe görevine başlamıştı.

KÜBA FÜZE KRİZİ AKILLARA GELDİ

Yaşanan durum akıllara 1962’de yaşanan Küba Füze Krizi’ni getirdi.

Küba Füze Krizi, ABD’nin Türkiye ve İtalya'ya, SSCB’nin ise Küba’ya nükleer başlıklı füze yerleştirmesi ile başlayan; Ekim 1962’de dönemin iki süper gücünü karşı karşıya getiren ve dünyayı nükleer savaş tehdidi altında bırakan bunalımdır.

22 Ekim 1962 tarihinde Atlantik Okyanusu’nda seyreden Sovyet gemilerinin Küba’ya uygulanan ablukaya uymadıkları takdirde batırılacakları açıklanmıştı. Dönemin Sovyetler Başkanı Kruşçev ise ilk tepki olarak saldırı değil, savunma silahı taşıdığını söylediği gemilerin durması için emir vermeyeceğini açıkladı. Bu durum gerilimi daha da tırmandırdı.