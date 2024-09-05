Yeniden Refah’tan zehir zemberek sözler: Yeri doldurulamayacak değilsin!

YRP’li Suat Kılıç, 31 Mart yerel seçimlerinden Yeniden Refah Partisi’nden aday olup seçildikten sonra geçtiğimiz günlerde istifasını açıklayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a cevap verdi.

“Selamla geldi selamsız gitti”

Gülpınar’ın bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara cevap veren Kılıç, hiç kimsenin yerinin doldurulamaz olmadığını belirterek, “Şanlıurfa’da Yeniden Refah Partisi’nin 33 bin kayıtlı üyesi var ve biz Türkiye’de üye sayısının 6 kat oy alan bir siyasi partiyiz. Seçime girerken Türkiye genelinde 500 bin üyemiz vardı ülke genelinde 3 milyon oy aldık. Şanlıurfa’da 33 bin üyemiz vardı, 6 ile çarparsanız 190 bin yapar. Evet Sayın Gülpınar, büyükşehir belediye seçiminde 350 bin oy almıştır ama bunun en az 200 bini Yeniden Refah Partili vatandaşlarımızın oyudur. Herhalde 100 bini AK Partili mevcut belediye başkanına duyulan tepki oyudur. Belki 50 bini Sayın Gülpınar'ın beraberinde getirdiği oylardır denilebilir. Emeğe haksızlık olmuştur. Genel Başkanımızla vedalaşmadan, helalleşmeden, gelirken selamla geldi giderken selamsız gitti Sayın Gülpınar. Bundan dolayı üzgün olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hiç kimsenin yeri doldurulamaz değildir” diye konuştu.