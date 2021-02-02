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Siyaset Yeniden Refah'tan 'yeni anayasa' çalışmalarına destek!
Siyaset

Yeniden Refah'tan 'yeni anayasa' çalışmalarına destek!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bayram Sakartepe gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 20:54:00 - 2021-02-02 22:06:40
Yeniden Refah'tan 'yeni anayasa' çalışmalarına destek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısından sonra açıklamalarda bulunarak yeni anayasaya için çalışma yapılması gerekliliğine dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına Yeniden Refah Partisi'nden destek geldi.

'Yeni anayasa konusundaki çalışmaları destekliyoruz'

Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Bayram Sakartepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. "Mevcut anayasa milletimize dar gelmektedir." diyen Sakartepe, "Yeni, milli ve sivil bir anayasa yapılması, ülkemiz açısından mecburiyettir. Yeni anayasa konusunda meclis dışındaki partilerle de konuşulmalı ve görüşleri alınmalıdır. Yeni anayasa çalışmalarında bir milli mutabakat komisyonu kurulmalıdır. Bütün bu çalışmalar milli mutabakat komisyonu ile birlikte ele alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

'Mevcut anayasa, darbe anayasasıdır'

Mevcut anayasanın darbe ürünü olduğunun altını çizen Sakartepe, şunları söyledi:

"Anayasa, millet ile devlet arasındaki bir sözleşmedir. Milletin hak ve özgürlüklerinin devlet tarafından güvence altına alınması ve korunmasını sağlamaktadır. Bundan dolayı, bir ülkede mevcut olan kanunların en üstünde bulunur. Bir başka ifade ile hiçbir kanun Anayasa'ya aykırı olamaz, onunla çelişemez. Aksi halde Anayasa Mahkemesi'ne götürülürse iptal edilir. 1982 yılında yürürlüğe giren mevcut anayasa, 1980 Askeri darbesinin ürünü olarak yürürlüğe girmiştir. Vesayetçi bir anlayışla hazırlanmıştır. Bundan dolayı da sürekli tartışma konusu olmuştur. Kabul edildiği günden bu yana 22 defa değiştirilerek, yamalı bohçaya dönmüştür. Darbecilerin yoğun baskısı altında kabul edilmiştir. Vesayet anayasası özelliğini taşımaktadır. Yeni, milli ve sivil anayasa yapılması için her türlü katkıyı vermeye hazırız."

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Yorumlar

Leventbay

Anayasa degişikligi , akp yşe zaten olmaz . Çingene bohçasına döner .
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meleknur

ÇOK GÜZEL KARAR
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