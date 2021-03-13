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Siyaset Yeniden Refah'tan 'Mısır' değerlendirmesi: Doğu Akdeniz'de elimizi güçlendirecek
Siyaset

Yeniden Refah'tan 'Mısır' değerlendirmesi: Doğu Akdeniz'de elimizi güçlendirecek

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Mısır ile ilişkilerimizin düzeltilmesine yönelik bazı değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 22:41:00 -
Yeniden Refah'tan 'Mısır' değerlendirmesi: Doğu Akdeniz'de elimizi güçlendirecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yarımcısı Doğan Bekin, Türkiye-Mısır ilişkilerine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Mısır’da Abdülfettah el Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbe sonucu Türkiye ile Mısır arasında iyice gerginleşen siyasi atmosfer karşılıklı restleşmeye ve bunun sonucu olarak büyükelçilerin geri çağırılarak ilişkilerin maslahatgüzarlık düzeyine indirilmesi hiç şüphesiz Yunanistan ve GKRY’nin Mısır ile daha da yakınlaşmasına ve birçok alanda Türkiye aleyhine gelişme gösterebilecek ortak kararların alınmasına neden olmuştur." diyen Bekin, "Bunun sonucu olarak Mısır ile Yunanistan arasında imzalanan 6 Ağustos 2020 tarihli 'Münhasır Ekonomik Bölge' (MEB) anlaşması Mısır ile 15 bin km2 kayba uğramıştır. Mısır’ın Yunanistan ile imzaladığı anlaşma alanların bir kısmı Türkiye ile Libya arasında imzalanan 27 Kasım 2019 tarihli MEB anlaşmasının sınırlarını da ihlal etmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Mısır savaşın eşiğinden döndü

Bekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye’den sonra Doğu Akdeniz’de en uzun sahil şeridine sahip olan ve Türkiye ile karşılıklı kıyısı bulunan Mısır ile olan tarihi birlikteliğimiz ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi yalnızlaştırmaya yönelik Yunanistan’ın sinsi planları ve adımlarını da göz önüne alarak Mısır ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi son derece büyük önem arz etmektedir. Özellikle Libya üzerinden Türkiye ile Mısır’ı savaşın eşiğine getirmeye çalışan küresel güçler, her iki ülkenin akıllıca uyguladığı 'açık kapı politikası' sonucu amaçlarına ulaşamadıkları gibi, Libya’nın da bölünmenin eşiğinden dönmesini sağlamış oldular."

'Mısır'ın 'Meis Adası' tavrı Türkiye'nin elini güçlendirdi'

"Yunanistan, Türkiye'ye karşı her platformda adalar tezini ön plana çıkarırken, İtalya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma anlaşması ile adaların kıta sahanlığı olmadığını anlaşmayla onaylaması ve Mısır’ın da, MEİS Adası konusunda benzer yaklaşım göstermesi Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki elini büyük ölçüde güçlendirmiştir."

'Mısır ile Libya benzeri bir anlaşma imzalanmalı'

Türkiye’nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma anlaşmasının bir benzerinin bir an önce Mısır ile de imzalanmasının son derece önemli olduğunun altını çizen Bekin, "Türkiye ile Mısır arasında yapılacak olan söz konusu anlaşma ile Doğu Akdeniz’de Türkiye, Libya ve Mısır arasındaki yakınlaştırmayı sağlayacağı gibi, her alanda da işbirliğinin gelişmesine vesile olacaktır." dedi.

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