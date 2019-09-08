Yeniden Refah’tan dikkat çeken İstanbul Sözleşmesi uyarısı!

yeniakit.com.tr özel Yeniden Refah Partisi Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Başak, basın mensupları ve Ümraniye halkına hitap etti. Başak, Türk aile yapısının temeline dinamit döşeyen İstanbul Sözleşmesi hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

“Kamuoyunu uzun zamandır meşgul eden, maalesef adını aziz milletimizin ecdadımızın çok büyük bedeller ödeyerek bizlere emanet bıraktığı pahitahtımız İstanbul’umuzdan alan "Üreme Şartı Olmaksızın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İstanbul Sözleşmesi”nin iptal edilmesi için toplanmış bulunmaktayız.” diyen Mahmut Başak, “Bu proje ülkemiz üzerinde bugüne kadar uygulamaya sokulan en tehlikeli projedir.” diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesi’nin, kapsadığı maddeler nedeniyle; siyaset, terör, ekonomi, tarım ve hayvancılık gibi temel meselelerden daha tehlikeli ve vahim bir durum olduğunu söyleyen Yeniden Refah Partisi Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Başak, “Bu proje; aile yapımızı temelinden sarsacak, toplumda üçüncü bir cins yaratma amacı taşıyan, gizli ve sinsi planlanmış toplumsal cinsiyet eşitliği projesidir. Sinsice hazırlanıp uygulamaya sokulan bu proje, tam bir yıkım projesidir. İstanbul Sözleşmesi’nin nihai hedefi; inanç değerlerimizi yok etmek, en önemli ise de aile yapımızı çökertmek ve ailenin temel yapı taşlarını bozmaktır.” ifadelerini kullandı.

“Kesinlikle bu hedef ve gayeleri taşımıyor”

Mahmut Başak şunları söyledi:

“Şiddet gören, ezilen, mahrum bırakılan ve sömürülen kadının haklarını savunmakla ilgili pek çok kalabalık maddeden oluşan bu sözleşme, kesinlikle bu ulvi hedef ve gayelerin zerresini dahi taşımamaktadır. Dikkat ederseniz sözleşmenin başlığında, kadın hakları veya erkek haklarından değil, toplumsal cinsiyet haklarından, yani toplumdaki tüm cinsel eğilimlerin haklarından bahsedilmektedir. Eşitlik ilkesinden dem vurularak, eşitlik ilkesi manipüle edilerek, tüm cinsel eğilimlerin de eşit haklara sahip olması gerektiğine gizli vurgular yapılmaktadır. Bunu yapabilmek için de yöneticilerimize sözleşmeyi, üreme şartı olmaksızın toplumsal cinsiyet eşitliği şeklinde imzalatmışlardır.”

“LGBT’lerin eşitliğe sahip olmaları gerektiğine vurgu yapılıyor”

“İlk bakışta doğal insan hakkı gibi görünen bu talebin altındaki asıl gaye, kadın ve erkek eşitliği savunuculuğu değildir. Kadın veya erkeklerin haklarınını ayrı ayrı savunmak da değildir.” diye konuşan İlçe Başkanı Başak, “Burada derin bir algı yönetimiyle ‘üreme şartı olmaksızın toplumsal cinsiyet eşitliğinden’ bahsedilirken, LGBT gruplarının da bu eşitliğe ayrıca sahip olmaları gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Aslında perde arkasında gizlemeye çalışılan asıl sinsi gaye budur. Konu basında ve kamuoyunda en başından beri zaten yanlış ve eksik tartışılmaktadır.” dedi.

“Hedef ustaca gizlenmektedir”

Medya organlarında ve sosyal medyada yanlış tartışma ve tartıştırma biçiminin bir Siyonist yanıltma ve saptırma metodu olduğunu belirten Başak, kavram karmaşası ile nihai hedefin ustaca gizlendiğini söyledi. Mahmut Başak, “Zira devletimizin ya da devlet adamlarımızın göz göre göre bu hatayı işleyebilecekleri kanaatinde değiliz, olmak da istemiyoruz.” ifadesini kullandı.

Başak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yalan uzmanı Siyonist çetecilerin ustaca yanıltmalarıyla, değişik kalıplar içerisine gizledikleri ve topluma sundurdukları bu dönüşümsüz tehlikenin, derhal fark ettirilmesi ve önlemlerinin derhal alınması gerekmektedir. Uluslararası Siyonist kaos çetelerinin dünya toplumlarının arasına, güçlü medya ve sözde aydınlar yoluyla sokuşturup propagandasını yaptırdıkları bu sözde haklar, bireylerde aidiyetsizlik duyguları yaşattıkları gibi, etik ve ahlaki tüm değerlerimizi de alt üst etmek amacı taşımaktadır.”

Merhum Erbakan’ın sözlerini hatırlattı

Yeniden Refahlı Başkan Mahmut Başak, “Cennet mekan prof.dr.necmettin erbakan hocamızın bizlere öğrettiği şu sözü kulak verelim” diyerek, merhum Erbakan’ın, “Bir milletin asıl gücü; tankı, topu, tüfeği değil imanlı ve inançlı evlatlarıdır.” sözlerini hatırlattı.

“Topla tüfekle saldırmaya gerek kalmayacak”

Bu sözden yola çıkarak gerekli önlemlerin alınmadığı takdirde, Siyonist dış güçlerin hedeflerinin gerçekleşeceğini ve yozlaşmış, değer yargılarından mahrum bırakılmış bir topluma, bir gençliğe, artık topla tüfekle saldırmaya dahi gerek kalmayacağını beliten Başak, “Toplumu bir arada tutan en önemli yapı taşımız ailelerimizdir. Bu yüzden her fırsatta aile değerlerimiz üzerinden saldırılmaktadır.” dedi.

Yeniden Refah Partisi Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Başak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Aile yapısı çökertilince toplum da çökecektir. Bir çok Hırıstiyan ülkenin karşı çıktığı imza atmadığı bu sözleşmeyi ilk imzalayan ülke maalesef Türkiye olmuştur. Türkiye bu sözleşmeye attığı imzayı geri çekmelidir. Aklı başında tüm sosyal bilimcilerimiz, toplumumuzu, tüm yetkililerimizi bu gizli amaç konusunda bilgilendirmelidir. Bu gizli Siyonist yıkım projesine son verilmeli ve derhal dur denilmelidir. Yeniden Refah Partisi Ümraniye İlçe Teşkilatı ve Milli Birlik Kardeşlik Platformu olarak bizler bu önemli konuda, başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı, hükümetimizi, tüm siyasi partilerimizi ve toplumumuzun tüm katmanlarını bu konuda önlem almaya, iş birliği ve el birliğiyle beraber çalışmaya davet ediyoruz. Ayrıca konunun her platformda yakinen takipçisi olacağımızı ve konuyla ilgili toplumumuzu bilgilendirme amacıyla imza kampanyası başlatmış olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla arz ediyoruz.”