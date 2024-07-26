Yeniden Refah’tan ‘ABD’ye misilleme’ çağrısı: Biz de davet edelim!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, TBMM’de yaptığı basın açıklamasıyla Soykırımcı Netanyahu'nun ABD Senatosunda ağırlanmasına sert tepki göstererek ‘Misilleme’ çağrısında bulundu.

“ABD demokrasi tarihinde kara bir leke olarak kalacak”

Soykırımcı Netanyahu’nun ABD Senatosu’nda, Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin ortak oturumunda ağırlanmasına tepki gösteren Bekin, “Uluslararası Adalet Divanı tarafından Gazze katliamından sorumlu tutulan Siyonist Netanyahu’nun sözde ‘Onur Konuğu’ olarak ABD Senatosu’nda, Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin ortak oturumunda ağırlanması ABD demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer alacaktır. Siyonist Netanyahu’nun konuşması sırasında ayağa kalkan Temsilciler Meclisi üyesi Filistin asıllı Rashida Tlaib’in, onurlu bir duruş sergileyerek ‘soykırım suçlusu’ yazısını göstermesi sadece Siyonist Netanyahu’ya yönelik değil, o salonda soykırıma ve vahşete alkış tutan işbirlikçi senatör ve temsilcilerine de ders niteliğinde bir örnek oluşturdu. Rashida Tlaib’in tek başına ortaya koyduğu tavır ise Gazze’deki masum Filistinliler için güçlü bir umut ışığı ve direnek noktası oldu” diye konuştu.

“Filistin Devlet Başkanı TBMM’ye onur konuğu olarak davet edilsin”

Doğan Bekin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a seslenerek, “Sonuç olarak, TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un hiç vakit geçirmeden Filistin Devlet Başkanı ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib’i “Onur Konukları” olarak TBMM’ne davet edip Genel Kurul salonunda milletvekillerine hitap etmelerini sağlamasını beklediğimizi ifade etmek isteriz” dedi.