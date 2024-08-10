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Siyaset Yeniden Refah’ta disiplin çatlağı! Apar topar görevden alındı
Siyaset

Yeniden Refah’ta disiplin çatlağı! Apar topar görevden alındı

Yeniakit Publisher
2024-08-10 20:57:00 -
Yeniden Refah’ta disiplin çatlağı! Apar topar görevden alındı

Yeniden Refah Parti, genel merkez tarafından alınan kararla geçtiğimiz aylarda Bergama İlçe Başkanlığına atanan Yunus Ari, parti tüzüğü ve disiplinine uymayan açıklamaları nedeniyle görevden alındı.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi, İzmir Bergama İlçe Başkanı Yunus Ari’yi parti tüzüğü ve disiplinine uymayan açıklamalarından dolayı görevden aldı.

Yeniden Refah Partisi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İzmir Bergama İlçe Başkanı Yunus Ari parti tüzüğü ve disiplinine uymayan açıklamalarından dolayı görevinden alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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