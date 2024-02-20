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Gündem Yeniden Refah’ta deprem! Erbakan Hoca’nın dava arkadaşı istifa etti
Gündem

Yeniden Refah’ta deprem! Erbakan Hoca’nın dava arkadaşı istifa etti

Yeniakit Publisher
2024-02-20 18:47:00 -
Yeniden Refah’ta deprem! Erbakan Hoca’nın dava arkadaşı istifa etti

Merhum Erbakan Hoca’nın dava arkadaşlarından Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu partisinden istifa etti.

 HABER MERKEZİ 

Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu’nun istifasıyla sarsıldı. Merhum Erbakan Hoca’nın dava arkadaşlarından Pamukçu, “Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim” dedi.

Pamukçu, “Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım” diye konuştu.

RAHATSIZLIK BÜYÜYOR

Yeniden Refah Partisi’nde istifaların Pamukçu’yla sınırlı kalmayacağı konuşuluyor. Genel Başkan Fatih Erbakan’ın gazeteci Murat Yetkin’e yaptığı açıklamaların hem tabanda hem de partide rahatsızlık uyandırdığı belirtiliyor.
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Erbakan’ın İBB seçimleri için tahminini soran Yetkin’e “Bizim değerlendirmemiz de İstanbul’da Ekrem Bey’in daha şanslı olduğu, kazanabileceği yönünde. Özellikle Fatih, Üsküdar, Eyüp gibi ilçelerde sürpriz yapabilirler” cevabını vermesi şaşkınlıkla karşılanmıştı.

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