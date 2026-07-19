Kötü kokulara son verin! Çöp kutusuna 1 kaşık serpmek yetiyor: Ne sinek kalıyor ne kurtçuk...

Organik atıkların yüksek ısıyla birleşmesi, hem rahatsız edici kokuların çevreye yayılmasına neden oluyor hem de haşereler için elverişli bir zemin hazırlıyor. Ancak evde uygulanabilecek birkaç pratik ve temel adımla bu problemin önüne geçmek mümkün.