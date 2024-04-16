Yeniden Refah'lı Doğan Aydal'ın bu İsrail sevdası nereden geliyor? Kitabındaki skandal çağrısı ortaya çıktı!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın "Sular Kızıl Akacak" adlı kitabında "İsrail'le ticaret yapılmalı" çağrısında bulunduğu ortaya çıktı.
Tel Aviv'de Yahudi dostlarıyla doğum günü kutladığı ortaya çıkan Fatih Erbakan'ın vekili Doğan Aydal yeni bir skandalla gündeme geldi.
Aydal'ın 2020 yılında ilk baskısını yaptığı "Sular Kızıl Akacak" adlı kitabında, "İsrail'le ticareti" savunduğu ortaya çıktı.
Yeniden Refah Partisi'nin, Hamas'a "terör örgütü" diyenlerle ağız birliği edip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze üzerinden haksız ithamlarla eleştirmesine karşın, partinin Genel Başkanvekili sıfatını taşıyan Doğan Aydal'ın "İsrail sevdası" şaşırtan boyuta ulaştı.
Doğan Aydal'ın, "Sular Kızıl Akacak" adlı kitabın ilgili bölümünde şunları kaleme aldığı ortaya çıktı:
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