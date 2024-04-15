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Gündem Yeniden Refah'lı Aydal’ın yalanı bir yılda ortaya çıktı!
Gündem

Yeniden Refah'lı Aydal’ın yalanı bir yılda ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-04-15 21:17:00 - 2024-04-15 21:20:52
Yeniden Refah'lı Aydal’ın yalanı bir yılda ortaya çıktı!

İstanbul Havalimanı'nın elde ettiği rekor yolcu sayısı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın bir yalancı olduğunu ortaya çıkarttı.

İstanbul Havalimanı yolcu sayısı iç hatlarda 15,9 milyondan 18 milyon 22 bin 61'e; dış hat yolcusu 48,6 milyondan, 58 milyon 214 bin 919'a çıktı.

Böylece İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu sayısı toplamda 64,5 milyondan 76 milyon 236 bin 980'e taşınmış oldu.

2022'de toplam 64 milyon 518 bin 73 yolcunun kullandığı havalimanında geçen yıl yüzde 18'lik yolcu artışı hesaplandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal 2022'de dönemin Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu hedef almış, rekoru hazmedemeyerek kendince verdiği rakamlarla Atatürk Havalimanı'nın kapanmasını eleştirmişti.


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