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Siyaset Yeniden Refah'ın sızmaları ortaya çıktı! İlk Cumhur İttifakı istifası
Siyaset

Yeniden Refah'ın sızmaları ortaya çıktı! İlk Cumhur İttifakı istifası

Yeniakit Publisher
2023-03-24 23:38:00 -
Yeniden Refah'ın sızmaları ortaya çıktı! İlk Cumhur İttifakı istifası

Yeniden Refah Partisi Pamukova İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Müslümanların birleşmesini hazmedemeyip istifa etti.

 Yeniakit.com.tr 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, prensiplerinin kabul edildiğini belirttiği açıklamasında, Cumhur İttifakı'na katılma kararını duyurdu.

Yeniden Refah Partisi Pamukova İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Dr. Erbakan'ın kararı sebebi ile partiden ayrıldığını söyledi.

Cumhur İttifakı'na katılmasına tepki gösterip, Yeniden Refah Partisi'nden ayrılan Yıldırım'ın Necmettin Erbakan Hoca'nın siyasi düşmanlarıyla ittifak eden Saadet'e geçmesi bekleniyor.
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Yorumlar

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69 bin imza ile reislere dua ed. Babayın hatırı deyil millet gercegi biliyor artık Muhammed ali Fatih Erbakan sus ve otur bir daha pazarlık yapma yoksa millet seni silecekken reislere ahde vefan var sen ancak 2 milletvekili anca cıkarırsın oda akp yardımı ile
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