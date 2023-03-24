Yeniden Refah'ın sızmaları ortaya çıktı! İlk Cumhur İttifakı istifası
Yeniden Refah Partisi Pamukova İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Müslümanların birleşmesini hazmedemeyip istifa etti.
Yeniakit.com.tr
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, prensiplerinin kabul edildiğini belirttiği açıklamasında, Cumhur İttifakı'na katılma kararını duyurdu.
Yeniden Refah Partisi Pamukova İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Dr. Erbakan'ın kararı sebebi ile partiden ayrıldığını söyledi.
Cumhur İttifakı'na katılmasına tepki gösterip, Yeniden Refah Partisi'nden ayrılan Yıldırım'ın Necmettin Erbakan Hoca'nın siyasi düşmanlarıyla ittifak eden Saadet'e geçmesi bekleniyor.
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