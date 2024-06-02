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Siyaset Yeniden Refah'ın oyları böldüğü Hilvan'da DEM kazandı!
Siyaset

Yeniden Refah'ın oyları böldüğü Hilvan'da DEM kazandı!

Yeniakit Publisher
2024-06-02 22:36:00 -
Yeniden Refah'ın oyları böldüğü Hilvan'da DEM kazandı!

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde YSK'nın kararıyla yeniden sandıklar kuruldu.

Saat 17:00'da oy verme işlmeinin son verdiği Hilvan'da, oy sayımı tamamlandı.

AK Parti’nin adayı Aslan Ali Bayık ise 6 bin 812 oy alırken, DEM Parti’nin adayı Serhan Paydaş ise 10 bin 357 oya ulaştı.

31 Mart'ta Yeniden Refah Partisi'nin oyları böldüğü Hilvan'da DEM Partili aday az bir farkla kazanmıştı. YSK, 31 Mart’ta Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde yapılan seçimlerde bazı oyların yakılması üzerine seçimin yenilenmesine karar vermişti.

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