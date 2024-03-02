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Gündem Yeniden Refah’ı bu adam bitiriyor! “Ak Parti kazanacağına İmamoğlu kazansın!” Erbakan’ın değerlerini Halk TV’de peşkeş çekiyor? Sen de bu işe ortak mısın Fatih?
Gündem

Yeniden Refah’ı bu adam bitiriyor! “Ak Parti kazanacağına İmamoğlu kazansın!” Erbakan’ın değerlerini Halk TV’de peşkeş çekiyor? Sen de bu işe ortak mısın Fatih?

Yeniakit Publisher
2024-03-02 13:32:00 -

Halk TV’de Erdoğan düşmanlığı yapmaya devam eden Yeniden Refahlı ‘şantajcı’ Doğan Aydal mensubu olduğu partiyi bitirecek. Rahmetli Erbakan Hoca’nın tüm değerlerini Halk TV’de peşkeş çeken bu adamın yaptıklarından Fatih Erbakan’ın haberi yok mu?

Yeniden Refah Partili Doğan Aydal’ın Ak Parti’ye karşı Halk TV’de bir CHP elamanı gibi propaganda yapması devam ediyor. Bilindiği gibi daha önce de Halk TV’de bir programa katılmış Ak Parti’ye hitaben “Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansınız yok” diye şantaj yaparak AK Parti'den 2 büyükşehir, 35 ilçe istediklerini canlı yayında itiraf etmişti.

Aynı şekilde nefretini kısmaya devam eden bu Yenden Refah yetkilisi bu kez de “Ak Parti kazanacağına İmamoğlu kazansın” diyerek CHP güzellemelerine devam etti.

Sosyal medyaya düşen görüntüler pek çok takipçi tarafından tepkiyle karşılandı.


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