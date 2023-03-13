Yeniden Refah yöneticisinden şaşırtan 'ittifak' açıklaması! Hadi canım sen de

Yeniden Refah Partisi (YRP) Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Aras, partilerinde genel eğiliminin Cumhur İttifakı ile ittifak yapmamak olduğunu belirti. İttifak için 30 maddenin kabul edilmesi gerektiğini belirten Aras, “Tayyip Bey ile aynı dönemde, aynı partide belediye başkanıydım. Milli Görüş elbisesini çıkartıp papaz elbisesini giydi. Eş başkanlık yaptı. Irak’ın bombalanmasını kabul etti. Bana Ankara’nın tapusunu da verseniz ben 'evet' diyemem. Yarın Allah’a hesap vereceğiz” dedi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi olan Kocaeli eski İl Başkanı Mehmet Aras, Cumhur İttifaki ile yürütülen ittifak görüşmelerinin geldiği son durum hakkında bilgi verdi.

"Salı günü belli olur"

Aras şöyle devam etti: Genel Başkanımıza böyle böyle teklifte bulundular; ittifak teklifi. Genel Başkanımız da dedi ki, ‘Biz bir teşkilatız, Türkiye’nin 81 ilinde teşkilatlarımız var; konuşmamız lazım.” Cumartesi günü Merkez Karar Yürütme Kurulu üyelerimizi Ankara’ya çağırdılar. Ben de Ankara’daydım. Pazar günü de il başkanlarını çağırdılar. Ankara’da MKYK üyeleriyle 12-13 saatlik bir toplantı oldu. Genel Başkan bunların tek tek görüşlerini aldı ve not etti. Genel Merkezin ittifak ile ilgili kararı muhtemelen Salı günü belli olur. Genel merkez ya evet ya da hayır diyecek. Benim kanaatim bu. Çünkü zaten Salı günü başkanlık divanı var.”



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"Büyük çoğunluk ittifak olmaması yönünde"

İttifak görüşmeleri kapsamında Yeniden Refah Partisi’nin, Cumhur İttifakı’ndan, karşılanmasını istediği 30 maddelik bir talebi olduğunun altını çizen Mehmet Aras, “Şöyle diyoruz, siz bize geldiniz ama bizim milli görüşün ilkeleri var. Denk bütçesinden, eş başkanlığa kadar. Borçlanma konuları var tabi. Biz bunları bir görüşün dedik Cumhur İttifakı’na. Onlar da bunları görüşecekler. Salı günü de, yani yarın, bizimkiler “evet” veya “hayır” diyecek. Büyük çoğunluk ise ittifak olmaması yönünde kanaat bildirdi. Ama kararı genel merkez verecek. Genel merkez bir karar verirse yapacak bir şey yok Siyasi Partiler Kanunu’na göre. Henüz daha “evet”, “hayır” demedi. Genel Başkan sadece görüşlerimizi aldı” diye konuştu.

"Ankara’nın tapusunu verseler evet demem"

Kendisinin de Cumhur İttifakı ile ittifak yapılmasından yana olmadığını belirten Aras, “Elbette ittifak yapılmasını isteyen arkadaşlarımız da var ama onların sayısı azınlıkta kaldı. Her şeye rağmen Genel Başkan ittifak yapıyoruz derse partide biraz da olsa kırılma dökülme olabilir. Ben 20 yıl boyunca belediye başkanlığı yaptım, il başkanlığı yaptım. Ben 25 sene boyunca, ömrüm boyunca karşı çıktım. Tayyip beyle birlikte ben aynı dönemde, aynı partide belediye başkanıydım. Milli Görüş elbisesini çıkartıp papaz elbisesini giydi. Eş başkanlık yaptı. Irak’ın bombalanmasını kabul etti. Ben karşıyım arkadaş. Ben Erbakan Hoca’nın çizgisindeyim. Erbakan Hoca ne diyordu, ‘Ben AK Parti’nin günahına ortak olamam’ diyorum. Irak savaşı zamanında havaalanlarını açtı, limanları açtı. Irak’lı Müslüman kadınlara Amerikan askerleri tecavüz etti. Yani biz bunun günahına ortak olamayız dedik. Benim kanaatim belli; o bakımdan bana Ankara’nın tapusunu da verseniz ben evet diyemem yanı, kusura bakmasınlar. Yarın öbür gün Allah’a hesap vereceğiz.” şeklinde konuştu.