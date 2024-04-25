Yeniden Refah ve Saadetlilerin sorusu tam da Alman sorusu imiş! Şimdi anladınız mı, Deutsche Welle’den farkınız yok!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Dindar kardeşlerimiz İsrail ile ticaret üzerinden Türkiye’ye yönelik bir algı çalışması yaparlarken, uyardık..

“Kimin ekmeğine yağ sürüyorsunuz?” dedik.

Ak Parti iktidarından daha sert şekilde, İsrail’e haddini bildiren var da, biz onun yerine Ak Parti’nin söylemlerini mi daha samimi buluyoruz?

Ak Parti’nin karşısında, TBMM’de temsil edilen partiler arasında ikinci ve sonraki sırada gelen CHP ile İyi Parti..

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Genel başkanlarının ağzından, “HAMAS terör örgütüdür” dediler..

Bu partileri cumhurbaşkanlığı seçiminde destekleyen Cumhuriyet gazetesi, Tayyip Erdoğan’ın Hamas için yaptığı Kuvay-ı Milliye benzetmesi ile ilgili olarak, “HAMAS’a övgü” diye başlık attı..

Şimdi o gazetenin yazarları, HAMAS’ın Kuvay-ı Milliye’ye benzetilemeyeceğini iddia ediyorlar..

Yetinmiyorlar..

Batılı devletlerin HAMAS’ı terör örgütü olarak tanımladıklarını bol bol hatırlatarak, bize de bu yönde açıklama yapma ahlaksız tavsiyesinde bulunuyorlar..

Sözcü gazetesi başyazarı Rahmi Turan, önceki günlerde yazdı, dün eski CHP+İP’li Aytun Çıray’ın ağzından bir daha tekrarladı:

“Erdoğan’ın HAMAS’ı Kuvay-ı Milliye’ye benzetmesinin sonuçları vardır ve o sonuçlar, hepimizi etkiler. Bir gün birileri de çıkar (PKK’yı özgürlük savaşçısı) diye tanımlar!”

Bunlar öyle ahlaksız ki.

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