  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yeniden Refah ve Saadetlilerin sorusu tam da Alman sorusu imiş! Şimdi anladınız mı, Deutsche Welle’den farkınız yok!
Gündem

Yeniden Refah ve Saadetlilerin sorusu tam da Alman sorusu imiş! Şimdi anladınız mı, Deutsche Welle’den farkınız yok!

Yeniakit Publisher
2024-04-25 10:31:00 -
Yeniden Refah ve Saadetlilerin sorusu tam da Alman sorusu imiş! Şimdi anladınız mı, Deutsche Welle’den farkınız yok!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Şimdi anladınız mı, Deutsche Welle’den farkınız yok!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Dindar kardeşlerimiz İsrail ile ticaret üzerinden Türkiye’ye yönelik bir algı çalışması yaparlarken, uyardık..

“Kimin ekmeğine yağ sürüyorsunuz?” dedik.

Ak Parti iktidarından daha sert şekilde, İsrail’e haddini bildiren var da, biz onun yerine Ak Parti’nin söylemlerini mi daha samimi buluyoruz?

Ak Parti’nin karşısında, TBMM’de temsil edilen partiler arasında ikinci ve sonraki sırada gelen CHP ile İyi Parti..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Genel başkanlarının ağzından, “HAMAS terör örgütüdür” dediler..

Bu partileri cumhurbaşkanlığı seçiminde destekleyen Cumhuriyet gazetesi, Tayyip Erdoğan’ın Hamas için yaptığı Kuvay-ı Milliye benzetmesi ile ilgili olarak, “HAMAS’a övgü” diye başlık attı..

Şimdi o gazetenin yazarları, HAMAS’ın Kuvay-ı Milliye’ye benzetilemeyeceğini iddia ediyorlar..

Yetinmiyorlar..

Batılı devletlerin HAMAS’ı terör örgütü olarak tanımladıklarını bol bol hatırlatarak, bize de bu yönde açıklama yapma ahlaksız tavsiyesinde bulunuyorlar..

Sözcü gazetesi başyazarı Rahmi Turan, önceki günlerde yazdı, dün eski CHP+İP’li Aytun Çıray’ın ağzından bir daha tekrarladı:

“Erdoğan’ın HAMAS’ı Kuvay-ı Milliye’ye benzetmesinin sonuçları vardır ve o sonuçlar, hepimizi etkiler. Bir gün birileri de çıkar (PKK’yı özgürlük savaşçısı) diye tanımlar!”

Bunlar öyle ahlaksız ki.

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Yeniden Refah'lı Aydal’ın yalanı bir yılda ortaya çıktı!
Yeniden Refah'lı Aydal’ın yalanı bir yılda ortaya çıktı!

Gündem

Yeniden Refah'lı Aydal’ın yalanı bir yılda ortaya çıktı!

"İsrail'le ticaret" diyenlere bakın!
"İsrail'le ticaret" diyenlere bakın!

Siyaset

"İsrail'le ticaret" diyenlere bakın!

Sözcü TV'deki tıklanma sayısıyla gururlanan Yeniden Refahlı!
Sözcü TV'deki tıklanma sayısıyla gururlanan Yeniden Refahlı!

Siyaset

Sözcü TV'deki tıklanma sayısıyla gururlanan Yeniden Refahlı!

Yeniden Refahlı başkanın ilk hizmeti kendi evinin önüne!
Yeniden Refahlı başkanın ilk hizmeti kendi evinin önüne!

Siyaset

Yeniden Refahlı başkanın ilk hizmeti kendi evinin önüne!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HII

HER ÌKÌSÌDE MÌDE BULANDIRAN BÌRER KOKMUṢ ÇÖP YA BUNLARDAN ANCAK AĴAN OLUR HER ÌKÌSÌDE BENÌM KANIMCA SATILMIṢ AJANDIRLAR BUNLAR YALAKA YARDAKCI YAĜCI BORAZANCI ÌTLER FETÖYE CHPKK PKK YA HİZMET EDEREK BU TERÖRİSTLERÌN EKMEKLERÌNE YAĜ SÜRMEKTELER BUNLARDAN BU VATANA HAYIR GELMEZ BUNLARIN ÌÇÌNDE HIRS VE ÇEKEMEMEZLÌK AÇ GÖZLÜLÜK VAR REÌSE KARṢI ÌÇLERÌNDE KÌN BESLEDÌKLERÌNDEN DOLAYI DAÌMA KÖTÜLEME YOLUNU SEÇEREK GÜYA KENDÌLERÌNCE REÌSÌ GÖZDEN DÜṢÜRMENÌN GAYRETLERÌ HIRSLARI VAR VE OY ORANLARINI YÜKSELTECEKLERÌNÌ SANIYORLAR BOṢUNA KÜREK SALLAMAYIN BU MÌLLET SÌZÌN SATILMIṢ GERÌZEKALI OLDUĜUNUZU ÇOK ÌYÌ BÌLÌYOR VE HANGÌ DÌNSÌZLERE HANGÌ TERÖRİSTLERE HANGÌ TÜRKİYE DÜŞMANLARINA HÌZMET ETTÌĜÌNÌZÌ BÌLÌYOR HELE ṢU FATÌH ERBAKAN DENEN ZÌ..DÌYE BAK SEN DAHA DÜN BAṢLADI GENEL BAŞKAN KOLTUĜUNA OTURUR OTURMAZ KENDÌNCE HAVALARA GÌRÌYOR DAÌMA KILIÇDAROGLU GÌBÌ MÜBARAK KURU SIKI ATIP DURUYOR FETÖCÜ GERZEK KARAMOLLAOĜLU SENÌ ÌYÌ ALDATMIṢ SENÌ BU ÌBLÌS KARAMOLLAOĜLU AYAKTA UYUKLATMIṢ HABERÌ YOK BÌRER BOṢ BEYÌNLÌLERSÌNÌZ HEPSÌ BU...BAṢKADA BÌR ÌṢE YARAMASSINIZ BÖLÜCÜLÜKTEN BAṢKA

hesap

bunlarda muhafazakar hain ikiyüzlü kardeşlerini satan hainler
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23