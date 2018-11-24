0553 313 94 23

Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!

Milli Görüş'ün efsane lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi'ni kurmasının ardından kurucular kurulunun listesi de ortaya çıktı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 03:15
Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!

Milli Görüş'ün efsane lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın partiyi kurmasının ardından Yeniden Refah Partisi hesabından, "Yeniden Refah Partimiz'i Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın öncülüğünde Hacı Bayram Veli Camii'nde ilan ettik. Rabbim hayırlı eylesin" mesajı paylaşıldı.

İkdam gazetesi de Fatih Erbakan'ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi'nin kurucular kurulu üyelerinin listeyi paylaştı.

İşte iddia edilen o liste:

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 03:15
  1. Yeniden Refah Partisi
  2. Refah Partisi
  3. Fatih Erbakan
  4. Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu
  5. Yeniden Refah Partisi listesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahmet Çakar'dan çok sert açıklama: Var hakemi Galatasaray'ın 2 puanını çalmıştır
    1. Ahmet Çakar'dan çok sert açıklama: Var..
    2. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Serdar Aziz'in..
    3. Yeniden Refah Partisi'nin listesi..
    4. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa..
    5. Mehmet Demirkol'dan Galatasaray..
    6. Albayrak: 30 milyon Galatasaraylıyı..
    7. Aykut Kocaman yardımcıları hakkında..
    8. Ali Ece'den hakem açıklaması: Şu anda..
    9. AK Partili Çavuşoğlu'nun acı günü
    10. Kaşıkçı'nın kızları Washington Post'a..
    11. İşte Konyasporlu Skubic'in penaltı..
    12. Terör örgütü YPG'den Türkiye'ye çağrı!
    13. Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın..
    14. İran'dan vize kararı! Artık çok daha..
    15. Bomba iddia: AK Parti'nin 50 ilde..
    16. Fransa, Benin'e ait 26 sanat eserini..
    17. Seyir halindeki otomobil aniden alev..
    18. Olay yorum! "Hakem talimat almış"
    19. Sobadan zehirlenen eşlerden biri..
    20. Türkiye'ye ikinci sondaj gemisi çok..
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...