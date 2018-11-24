Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
Milli Görüş'ün efsane lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi'ni kurmasının ardından kurucular kurulunun listesi de ortaya çıktı.24 Kasım 2018 Cumartesi 03:15
Milli Görüş'ün efsane lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın partiyi kurmasının ardından Yeniden Refah Partisi hesabından, "Yeniden Refah Partimiz'i Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın öncülüğünde Hacı Bayram Veli Camii'nde ilan ettik. Rabbim hayırlı eylesin" mesajı paylaşıldı.
İkdam gazetesi de Fatih Erbakan'ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi'nin kurucular kurulu üyelerinin listeyi paylaştı.
İşte iddia edilen o liste:
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