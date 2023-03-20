  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Yeniden Refah Partisi'nin kurucularından Kayıhan Osmanoğlu seçimde kimi destekleyeceklerini açıkladı!
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nin kurucularından Kayıhan Osmanoğlu seçimde kimi destekleyeceklerini açıkladı!

Abdulhamid Han'ın torunu Kayıhan Osmanoğlu, Osmanoğlu ailesinin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 18:27:00 -
Yeniden Refah Partisi'nin kurucularından Kayıhan Osmanoğlu seçimde kimi destekleyeceklerini açıkladı!

Yeniden Refah Partisi'nin kurucu üyelerinden Abdulhamid Han'ın torunu Kayıhan Osmanoğlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılmayacağını, kendisinin de cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu.

Erbakan'a karşın, partinin kurucu üyelerinden Kayıhan Osmanoğlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23