Yeniden Refah Partisi'nin kurucularından Kayıhan Osmanoğlu seçimde kimi destekleyeceklerini açıkladı!
Abdulhamid Han'ın torunu Kayıhan Osmanoğlu, Osmanoğlu ailesinin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyeceğini açıkladı.
Yeniden Refah Partisi'nin kurucu üyelerinden Abdulhamid Han'ın torunu Kayıhan Osmanoğlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklamada bulundu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılmayacağını, kendisinin de cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu.
Erbakan'a karşın, partinin kurucu üyelerinden Kayıhan Osmanoğlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.