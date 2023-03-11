Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılım şartları ortaya çıktı
Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı"na katılım için Milli Görüş çizgisi içerisinde 30 maddelik şart sunduğu öğrenildi. Partinin şartlarından bazıları ortaya çıktı.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün akşam saatlerinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.
Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşme sonrası basın toplantısı gerçekleştirildi. Binali Yıldırım ve Fatih Erbakan açıklamada bulunurken istişareler sonrası kararın verileceği duyuruldu.
Görüşmenin ardından Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılım için 30 maddelik şartlardan bazıları ortaya çıktı.
Kendi logosuyla seçime katılım şartı
Yeniden Refah Partisi, kendi logosuyla seçime girmek ve oy pusulalarında yerini almak istiyor.
Gençlik Kolları Başkanı 5 madde sıraladı
Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner de sosyal medya hesabından partisinin katılım şartları arasında bulunan 5 maddeyi açıkladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Güner, yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:
Bir ittifak yapabilmemiz için partilerin 30 maddelik şartları kabul etmeleri gerekiyor.
Bunlardan bazıları:
- LGBT derneklerinin kapatılması
- Tarıma ve çiftçilere destek verilmesi
- 6284 kalkması
- Süresiz nafakanın ortadan kalması
- Ahlak ve Maneviyat öncelikli eğitim sistemi inşa edilmesi
Henüz bir anlaşma sağlanmadı
Haber7'nin Yeniden Refah kaynaklarından edindiği bilgilere göre, ittifaka katılımda Milli Görüş çizgisinden taviz verilmek istenmediği belirtiliyor.
Sosyal medya anlaşmaya varıldığına dair yorumların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Yeniden Refah Partisi'nin MKYK toplantısının halen devam ettiği öğrenildi. Partinin il başkanlarıyla da yarın görüşüleceği ve ardından karara varılacağı belirtildi.
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