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Siyaset Yeniden Refah Partisi'nden yeni açıklama: Sadece İstanbul Sözleşmesi'nin iptali yeterli değil!
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden yeni açıklama: Sadece İstanbul Sözleşmesi'nin iptali yeterli değil!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve 54. Hükümet Devlet Bakanı Prof. Dr. Sacit Günbey, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 19:32:00 -
Yeniden Refah Partisi'nden yeni açıklama: Sadece İstanbul Sözleşmesi'nin iptali yeterli değil!

 Yeniakit.com.tr

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Prof. Günbey, İstanbul Sözleşmesinin iptaline ilişkin, "Batı’nın sinsice planlarını hayata geçirmek için 10 yıl önce imzalattıkları sözleşme ile kadın cinayetlerinin önlenemediği, bilakis her yıl katlanarak arttığı tüm kamuoyunun takdiridir." dedi.

'Kadınlarımız bize Allah'ın emanetidir'

İnancımızın gereği olarak kadınların bize Allah'ın emaneti olduğunun altını çizen Günbey, şunları kaydetti:

"Kadınlar başımızın tacıdır. Onların öldürülmelerini bırakın, tırnaklarının taşa değmesine, kimsenin kem gözle bakmasına dahi tahammül edemeyiz. Onlar annelerimiz, bacılarımız, eşlerimiz, kızlarımız, halalarımız, teyzelerimiz, yengelerimiz, komşularımız... Onlar bizi büyütenler, eğitenler, bizim için sağlıklarından, uykularından fedakârlık yapan meleklerdir. Kadınlarımız, cennet ayaklarının altında olan, ayakları öpülesi, öf bile denilmemesi Allah’ımız tarafından bize tembih edilen canlarımızdır. Batı’nın sinsice planlarını hayata geçirmek için 10 yıl önce, imzalattıkları sözleşme ile kadın cinayetlerinin önlenemediği, bilakis her yıl katlanarak arttığını tüm kamuoyunun takdiridir."

'Tek başına yeterli değil'

Sözleşmenin iptal edilmesi ile sosyal dokumuzu tahrip etmeye yönelik plan ve oyunların kısmen akamete uğrayacağını belirten Günbey, "Ülkemizde son yıllarda artan sosyal hastalıkların tamamı, bize Batı'dan bulaşmıştır. Batı’dan tercüme ederek aldığımız medeni kanun, ceza kanunu gibi kanunlarda kendi medeniyetimiz ve kültürümüze uygun bir şekilde parlamentomuzda düzenlenmelidir. Aksi takdirde polisiye tedbirlerle bu cürümler azalmaz, bilakis her yıl aritmetik olarak artar. Buradan iktidara sesleniyorum, iş işten geçmeden lütfen bu söylediklerimize kulak verin." şeklinde konuştu.

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Yorumlar

ÇOK HAKLI....ÖNCE MİLLİ/YERLİ/SİVİL ANAYASA SONRA MİLLİ(YERLİ EVRENSEL DEĞERLERE UYGUN %100 MEVZUAT ARINMASI!!!!

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