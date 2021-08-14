Yeniden Refah Partisi’nden yanan ormanlar için dikkat çeken öneri

Yeni Akit Ankara

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, yaptığı yazılı açıklamada, Güney bölgemizde yüreğimizi sızlatan yangın görüntülerinin sonrasında çıplak orman arazilerinin hepimizi derinden üzdüğünü, yeni bir ormanın yetişmesinin en az 20-25 yılımızı alacağını, bu zaman zarfında özellikle bölge turizminin ve inşaat sektörünün bu olumsuz görüntülerden etkileneceğini söyledi.

'Hükümet bir kararname ile olumsuz durumu lehimize çevirebilir'

'Bu olumsuz durumu süratle olumluya çevirmek elimizde' diyen Aydal, "Hükümetimiz bir kararname ile halen 18 olan kenevir ekilebilir iller listesine, yangın olan illerimizi ekleyebilir. Orman yangını çıkan ve listede bulunan Antalya, İzmir, Burdur illerine, Muğla, Isparta, Manisa, Aydın, Denizli ve Mersin illerimiz öncelikli olarak eklenebilir" ifadelerini kullandı.

'1 dönüm Kenevir, 25 dönüm orman kadar oksijen üretir'

'Neden Kenevir?' sorusuna Aydal şu yanıtı verdi:

"Bir dönümlük kenevir, yaklaşık 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir ve dört dönüm ağaca eş miktarda kâğıt üretilebilir. Bir ağaç 15-20 yılda yetişirken, kenevir, iklim bölgesine göre sadece dört-beş ayda yetişmektedir. Yanan orman bölgelerinde 4 metre aralıklarla orman ağaçları dikilirken aralarına da 40 santim aralıklarla kenevir dikilebilir. Kenevirler yıllık bir bitkidir ve süratle yetiştiklerinden etraf önemli ölçüde yeşil gözükecek, diğer ağaçların boylanması için zaman kazandıracaktır. Bu arada her sene kenevirlerden önemli ölçüde gelir elde edilmiş olacaktır. Ekim tekrarlarıyla da bölgenin devamlı yeşil olması sağlanmış olacaktır."