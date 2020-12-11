Yeniden Refah Partisi'nden 'Uzaktan Eğitim' uyarıları!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Aydal, salgının dünyada bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de eğitim hayatına büyük darbe vurduğunu, ancak en çok zarar görenlerin 2020 ve 2021 yıllarında üniversitelerin son sene ve son döneminde okuyan öğrenciler olduğunu belirtti.

'Uzaktan Eğitim'de öğrenci katılımları düşük kalıyor'

Aydal, üniversitedeki sıkıntılara ilişkin şunları söyledi:

"YÖK, koronavirüs ile ilgili her türlü tedbirin alınması ve internet üzerinden derslerin yapılabilmesi için üniversitelere yazı yazmışsa da bütün üniversiteler böyle bir eğitime 2020 yılında hemen başlayamamışlardır. Anında internette eğitime başlayan ve derslerin saatinde verildiği, öğrenci ile karşılıklı konuşmaların yapılabildiği üniversitelerin sayısı ise bir elin parmaklarını geçmemektedir. Mensubu bulunduğum Ankara Üniversitesi de bu kurumlardan biridir. Ancak son derece mükemmel hazırlanan sistemde bile anında dinleme mecburiyeti bulunmadığından öğrenci katılımı hiçbir zaman yüzde 25 seviyelerini geçmemiştir. Dersler için ayrılan internet saatleri 30 dakika ile sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla iki saat ders, iki saat laboratuvar olan dersler bile 30-40 dakika ile sınırlandırılmıştır. Sınavlar ödev şeklinde verilmek mecburiyetinde kalındığından öğrenciyi hakkıyla tartmak mümkün değildir."

'Sınavlarda kopya engellenemiyor'

"Sınav sorularının belli bir saat verilerek internette yapılması da kopya çekme olaylarını maalesef engelleyememiş ve engelleyemeyecektir. Öğrenciler internet sınavlarında kopya çekmekte, kes-yapıştır ile soruları cevaplamaktadırlar. Öğretim üyeleri kopya ihbarları yapsa da Dekanlık ve Rektörlükler maalesef buna göz yummakta ve hatta kopya ihbarı yapan öğretim üyesi hakkında soruşturma açıldığı da bilinmektedir. Bu durum, kaliteli uzaktan eğitim veren üniversiteler için de böyledir. Türkiye’nin yeni kurulmuş üniversitelerindeki durumun daha vahim olduğunu soruşturma yaptığım on farklı üniversitedeki meslektaşlarım da teyit etmişlerdir."

'Uzaktan Eğitimde dersler sadece teorik yapılabilmektedir'

"Uzaktan eğitim Sosyal Bilimlerde çok başarılı olabilse de Fen ve Sağlık bilimlerinde kesinlikle yetersiz kalmıştır. Sağlık Bilimlerinde birçok doktor, diş hekimi adayı ameliyat eğitimi alamamış, farklı klinik hastalarıyla muhatap olamamış, eczacı, hemşire, sağlık memuru adayları laboratuvar ve/ veya dersleri tamamen video, PowerPoint vb. sunumlar şeklinde izlemişlerdir. Maden, Harita, Jeoloji, Petrol ve benzeri mühendis adayları dağlara yeterince gidememiş, harita yapımları, galeri çalışmaları, sondaj eğitimi gibi işlemler dahi videolar ile anlatılmıştır. Kimya, Fizik Mühendisi adayları, eczacılar laboratuar kullanamamışlardır."

'2020-2021 mezunları iş bulmada büyük sıkıntı yaşayacak'

"Kim aksini söylerse söylesin, özellikle Tıp, Mühendislik gibi dallarda 2020 ve 2021 mezunlarına hep şüpheyle bakılacaktır. Bir çok kurum bu mezunları işe almak istemeyeceklerdir. Bu problemleri hafifletici önlemler alınabilir

2020 ve 2021 mezunlarına, bir sonraki seneden başlamak kaydıyla, arzu ettikleri takdirde, mezun olduğu üniversitelerinde, ameliyat, saha çalışmaları, laboratuvar ve uygulaması olan her alanda derslere katılmaları sağlanarak özel katılım sertifikaları verilebilir. Dolayısıyla bu mezunlarımız hem daha donanımlı hale getirilmiş olur, hem de kusurlu mezun gibi gözükmekten kurtulmuş olacaklardır."