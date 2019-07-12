0553 313 94 23

Yeniden Refah Partisi’nden TV yayınlarına sert tepki: Sapkınlık dizilerle meşrulaştırılıyor

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Kadriye Dayı Fırat, televizyonlarda yayınlanan bazı dizilerin sapkınlığa çanak tutarak ahlaksızlığın meşrulaştırılmasına neden olduğuna dikkat çekti. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Kadriye Dayı Fırat, “Sapkınların sözde özgürlükleri güvence altına alınırken, başörtüsü hürriyeti bugüne kadar güvence altına alınamadı.” dedi.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:08
Yeniden Refah Partisi’nden TV yayınlarına sert tepki: Sapkınlık dizilerle meşrulaştırılıyor

 Mehmet Özmen  Ankara 

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Kadriye Dayı Fırat, yeniakit.com.tr’ye önemli açıklamalarda bulundu.

“Sapkınlar günümüzde ‘Türkiye’nin yıldızı’ konumuna taşındı”

Batı merkezli projelerle gençlerin zihinlerinin bulandırıldığına dikkat çeken Kadriye Dayı Fırat, “Müslüman toplumun baş belası LGBTİ sapkınları bundan birkaç yıl öncesine kadar gizlenme gereği duyuyordu. İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmasının ardından kendini gizleyen sapkınlar, günümüzde ‘Türkiye’nin yıldızı’ konumuna getirilerek ekranlara taşındı, meşrulaştırıldı.” şeklinde konuştu.

“Başörtüsü hürriyeti güvence altına alınmadı”

Başörtüsü özgürlüğü konusunda bazı kesimlerin halen demokratik bir zihin yapısından uzak olduğuna vurgu yapan Kadriye Dayı Fırat, “İstanbul Sözleşmesi’yle sapkın LGBTİ’lilere sözde özgürlükler tanınırken, 28 Şubat sürecinde mağdur edilmiş inançlı insanların mağduriyetleri giderilmedi. Müslümanların kazanmış olduğu başörtüsü gibi özgürlükler kanuni düzenlemelerle garanti altına alınmadı. Sözkonuu sapkın LGBT’liler olduğunda ise İstanbul Sözleşmesi’yle meşrulaştırılıp haklarını almış oldular. Dinleri İslam olanların başörtüsü hürriyeti neden güvence altına alınmadı? Sapkınlıkların sözde hakları güvence altına alınırken Müslümanların haklarının güvence altına alınmaması bizleri derinden yaralıyor.” diye konuştu.

“Erdoğan’ın ‘dindar nesil yetiştirme’ idealini destekliyoruz”

İstanbul Sözleşmesi’nin aile yapısına zarar verdiğinin çok net bir şekilde ortada olduğunu belirten Kadriye Dayı Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın ‘dindar nesil yetiştirme’ idealini destekliyoruz fakat bu yönde ciddi adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz.”

“Sapkınlıklar ‘özgürlük’ adı altında diziler aracılığıyla meşrulaştırılıyor”

Sapkın fikirlerin yayılmasında ve özendirilmesinde medyanın rolüne vurgu yapan Kadriye Dayı Fırat, “Bu tür sapkınlıklar belirli medya kuruluşları tarafından fazlasıyla destekleniyor. ‘Özgürlük’ adı altında yayınlar ve dizilerde bu tür sapkınlıklara yer veriliyor. Dizilerle, sahnelenen oyunlarla meşrulaştırılıyor, maddi kaynaklar da verilerek gençler sapkınlığa özendiriliyor. Televizyon ve medyada sapkınlığın özendirilmesine ilişkin belli bir düzenin getirilmesini istiyoruz. Aileleri ifsat eden İstanbul Sözleşmesi’nin bir an önce feshedilmesi gerektiğini düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

“Kadın toplumun kalbidir ve kalp bozulduğunda her şey bozulur”

İslam’ın kadına büyük değer verdiğini belirten Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Kadriye Dayı Fırat, sözlerini şöyle tamamladı:

Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları olarak ‘kadın toplumun kalbidir ve kalp bozulduğunda her şey bozulur.’ diye düşünüyoruz. Aile yapısının bozulmasının temel noktası budur. Dolayısıyla kadından başladılar ve şu anda da bütün fertlerin bozulması için gereken bütün çalışmalar yapılıyor. Biz buna karşıyız. Bunun düzeltilmesine, değerlerimize, Anadolu insanına geri dönmemiz gerektiğine, ahlak ve maneviyatın bir an önce toplum içinde kazanılmasını sağlamamız gerektiğine inanıyoruz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:08
  1. Ankara
  2. Yeniden Refah Partisi
  3. Kadriye Dayı Fırat
  4. yeniakit
  5. LGBTİ
  6. İstanbul Sözleşmesi

YORUM YAZ

  • ceddim!izindeyiz...ceddim!izindeyiz...27 dk önce
    Güzel bir değerlendirme. ''Haydi kadınlar sokağa,iş yerine...,evinde oturup çocuğunu yetiştiren kadın güçsüzdür,pısırıkdır,asalakdır, çocuğunu emanet mal gibi kreşe atıp işe giden kadın güçlüdür, kendi ayaklarının üzerinde durabilir'' mesajı vermeyi bırakmak gerekiyor. Eski aile formatımıza dönmeliyiz.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe..
  2. Çin’den Tayvan’a silah satan Amerikan..
  3. Yetim koordinasyon merkezi yaz..
  4. Lisansüstü eğitimi için geldiği..
  5. Ankara Emniyeti'nin yeni binası..
  6. 100. Yılında Erzurum Kongresi Paneli,..
  7. Fahri Trafik Müfettişliği müracaatları..
  8. İngiltere Körfez’e yeni bir savaş..
  9. 12 saatlik bebeğe omuriliği ameliyatı
  10. Düzce Belediyesinde kurum müdürleri..
  11. Tayinci Paketi Modalife’da..
  12. Vali Tutulmaz, kazı çalışmaları süren..
  13. Eşek arısı sokması can aldı!
  14. Etimesgut İstasyon Caddesi’ndeki..
  15. Sakin Şehir Eğirdir’de yaz spor..
  16. Sandıklı’da kiralık elektrikli..
  17. Miguel Lopes, Kayserispor’da
  18. Ataşehir’de ’doğal pazar’ açıldı
  19. Başkan Dutlulu’dan Volkswagen’e davet
  20. Alanya’da bayat ekmekler sokak..
  21. Hatay’da feci trafik kazası: 3 ölü, 2..
  22. Güreş: 47. Uluslararası Yaşar Doğu..
  23. Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz anma..
  24. İstanbul merkezli 8 ilde kaçak sigara..
  25. Hatayspor, Soner Örnek ve Mehmet..
  26. Vatandaşlar 15 Temmuz’da meydanlara..
  27. Bayrampaşa Belediyesinin Projesine..
  28. Ekrem İmamoğlu PKK propagandası yapan..
  29. Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi..
  30. 15 Temmuz gazileri ziyaret edildi
Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

Günün Karikatürü

12 Temmuz 2019
Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?