Yeniden Refah Partisi’nden TV yayınlarına sert tepki: Sapkınlık dizilerle meşrulaştırılıyor

Mehmet Özmen Ankara

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Kadriye Dayı Fırat, yeniakit.com.tr’ye önemli açıklamalarda bulundu.

“Sapkınlar günümüzde ‘Türkiye’nin yıldızı’ konumuna taşındı”

Batı merkezli projelerle gençlerin zihinlerinin bulandırıldığına dikkat çeken Kadriye Dayı Fırat, “Müslüman toplumun baş belası LGBTİ sapkınları bundan birkaç yıl öncesine kadar gizlenme gereği duyuyordu. İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmasının ardından kendini gizleyen sapkınlar, günümüzde ‘Türkiye’nin yıldızı’ konumuna getirilerek ekranlara taşındı, meşrulaştırıldı.” şeklinde konuştu.

“Başörtüsü hürriyeti güvence altına alınmadı”

Başörtüsü özgürlüğü konusunda bazı kesimlerin halen demokratik bir zihin yapısından uzak olduğuna vurgu yapan Kadriye Dayı Fırat, “İstanbul Sözleşmesi’yle sapkın LGBTİ’lilere sözde özgürlükler tanınırken, 28 Şubat sürecinde mağdur edilmiş inançlı insanların mağduriyetleri giderilmedi. Müslümanların kazanmış olduğu başörtüsü gibi özgürlükler kanuni düzenlemelerle garanti altına alınmadı. Sözkonuu sapkın LGBT’liler olduğunda ise İstanbul Sözleşmesi’yle meşrulaştırılıp haklarını almış oldular. Dinleri İslam olanların başörtüsü hürriyeti neden güvence altına alınmadı? Sapkınlıkların sözde hakları güvence altına alınırken Müslümanların haklarının güvence altına alınmaması bizleri derinden yaralıyor.” diye konuştu.

“Erdoğan’ın ‘dindar nesil yetiştirme’ idealini destekliyoruz”

İstanbul Sözleşmesi’nin aile yapısına zarar verdiğinin çok net bir şekilde ortada olduğunu belirten Kadriye Dayı Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın ‘dindar nesil yetiştirme’ idealini destekliyoruz fakat bu yönde ciddi adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz.”

“Sapkınlıklar ‘özgürlük’ adı altında diziler aracılığıyla meşrulaştırılıyor”

Sapkın fikirlerin yayılmasında ve özendirilmesinde medyanın rolüne vurgu yapan Kadriye Dayı Fırat, “Bu tür sapkınlıklar belirli medya kuruluşları tarafından fazlasıyla destekleniyor. ‘Özgürlük’ adı altında yayınlar ve dizilerde bu tür sapkınlıklara yer veriliyor. Dizilerle, sahnelenen oyunlarla meşrulaştırılıyor, maddi kaynaklar da verilerek gençler sapkınlığa özendiriliyor. Televizyon ve medyada sapkınlığın özendirilmesine ilişkin belli bir düzenin getirilmesini istiyoruz. Aileleri ifsat eden İstanbul Sözleşmesi’nin bir an önce feshedilmesi gerektiğini düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

“Kadın toplumun kalbidir ve kalp bozulduğunda her şey bozulur”

İslam’ın kadına büyük değer verdiğini belirten Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Kadriye Dayı Fırat, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları olarak ‘kadın toplumun kalbidir ve kalp bozulduğunda her şey bozulur.’ diye düşünüyoruz. Aile yapısının bozulmasının temel noktası budur. Dolayısıyla kadından başladılar ve şu anda da bütün fertlerin bozulması için gereken bütün çalışmalar yapılıyor. Biz buna karşıyız. Bunun düzeltilmesine, değerlerimize, Anadolu insanına geri dönmemiz gerektiğine, ahlak ve maneviyatın bir an önce toplum içinde kazanılmasını sağlamamız gerektiğine inanıyoruz.”