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Siyaset Yeniden Refah Partisi'nden Suat Pamukçu'ya 'etik dışı' çağrı!
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden Suat Pamukçu'ya 'etik dışı' çağrı!

Yeniakit Publisher
2024-02-21 17:07:00 - 2024-02-21 17:36:15
Yeniden Refah Partisi'nden Suat Pamukçu'ya 'etik dışı' çağrı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, partiden istifa eden Suat Pamukçu'yu hedef aldı.

Yeniden Refah Partisi'nin kurucularından İstanbul Milletvekili Pamukçu, "Partimizin felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim" diyerek istifa etmişti.

Suat Pamukçu istifasını şu ifadelerle duyurmuştu:

"Kurucusu olduğum Partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklı selimin avdet edeceğini ümitle bekledim. Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de Partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım"

Partiden etik dışı çağrı! 'Milletvekilliğinden de istifa et'

Pamukçu'nun istifasından sonra konuşan Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Pamukçu'yu, "Milletvekilliğinden de istifa et" sözleriyle hedefe koydu.

“Her ne kadar Sayın Pamukçu’nun istifası tek taraflı irade beyanı olsa da bizler kendisinden etik davranarak milletvekilliğinden de istifa ederek millete dönmesinin daha ahlaki etik bir erdem olabileceğini hatırlatmak isteriz.
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Sayın Pamukçu’nun istifasıyla Yeniden Refah Partimizin güç kaybedebileceği düşüncesinde olanların hezeyan içerisinde olduklarını 31 Mart 2024 seçimlerinde milletimizin en güzel cevabı vereceğinin altını kalın çizgilerle belirtmek isteriz.”

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