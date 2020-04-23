Yeniden Refah Partisi’nden RTÜK'e çağrı: Yayından kaldırın

Yeniden Refah Partisi 24 Nisan tarihinde internet ortamında yayınlanmaya başlayacak “Aşk 101” isimli dizinin toplam ahlakını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yayınlanmasının durdurulması için RTÜK’e başvuru yaparak basın açıklaması yaptı.

24 Nisan’da dijital bir platformda yayınlanacak “Aşk 101” adlı dizinin toplum ve aile yapısına zarar verebileceği gerekçesiyle Yeniden Refah Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı RTÜK’e başvuruda bulundu. Parti adına başvuru dilekçesini Yeniden Refah Partisi İl Teşkilat Başkanı Zülküf Şeker teslim etti. RTÜK’e verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“24 Nisan 20202 tarihinde yayına girecek olan “Aşk 101” isimli dizinin mübarek Ramazan Ayı’nın ilk gününde ve başrol karakterinin Osman ismiyle yayınlanacak olması yüzde 98’i Müslüman olan ülkemizin, toplumsal, dini ve ailevi değerleriyle bağdaşmamaktadır. RTÜK ilkelerine aykırı bir yayın olması münasebetiyle bizlerin ve halkımızın indinde saygınlığı olan bir kurumumuz olan RTÜK’ün bu hassasiyetimize sessiz kalmayacağını ümit ediyor ve söz konusu dizinin yayından kaldırılması ile ilgili gereği bilgilerinize arz ederiz.”