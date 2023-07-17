  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yeniden Refah Partisi'nden Menzil'e taziye ziyareti!
Gündem

Yeniden Refah Partisi'nden Menzil'e taziye ziyareti!

Yeniakit Publisher
2023-07-17 19:01:00 -
Yeniden Refah Partisi'nden Menzil'e taziye ziyareti!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz ve beraberindeki heyet, Seyyid Abdülbaki Elhüseyni Hazretleri’nin vefatı sebebi ile Menzil köyüne taziye ziyaretinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ı temsilen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, MKYK Üyesi M. Fatih Müjdeci, Kurucular Kurulu Üyesi Şükrü Yılmaz ve Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, Seyyid Abdülbaki Elhüseyni Hazretleri’nin mahdumu Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni Hazretleri ile bir araya geldi.

Görüşmede Yeniden Refah Partisi heyeti, Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni Hazretleri'ne başsağlığı diledi.

Taziye ziyaretinde Seyyid Abdülbaki Elhüseyni Hazretleri'nin ruhu için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Menzil cemaati lideri için Adıyaman'a akın ettiler! Cenaze töreninin detayları
Menzil cemaati lideri için Adıyaman'a akın ettiler! Cenaze töreninin detayları

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Menzil cemaati lideri için Adıyaman'a akın ettiler! Cenaze töreninin detayları

Tek tek açıkladı! FETÖ ve Menzil'i birbirine benzetenlere tokat gibi cevap
Tek tek açıkladı! FETÖ ve Menzil'i birbirine benzetenlere tokat gibi cevap

Gündem

Tek tek açıkladı! FETÖ ve Menzil'i birbirine benzetenlere tokat gibi cevap

Abdulbaki el- Hüseyni'nin vefatı sonrası yeni Menzil şeyhi bakın kim olacak! O ismin adı geçiyor
Abdulbaki el- Hüseyni'nin vefatı sonrası yeni Menzil şeyhi bakın kim olacak! O ismin adı geçiyor

Gündem

Abdulbaki el- Hüseyni'nin vefatı sonrası yeni Menzil şeyhi bakın kim olacak! O ismin adı geçiyor

"Menzil Şeyhi" ile ilgili saçma sapan çıkış! O haberi duyunca çok öfkelenmiş
"Menzil Şeyhi" ile ilgili saçma sapan çıkış! O haberi duyunca çok öfkelenmiş

Medya

"Menzil Şeyhi" ile ilgili saçma sapan çıkış! O haberi duyunca çok öfkelenmiş

Ahmet Hakan’dan olay Menzil Şeyhi ve Babacan sözleri
Ahmet Hakan’dan olay Menzil Şeyhi ve Babacan sözleri

Medya

Ahmet Hakan’dan olay Menzil Şeyhi ve Babacan sözleri

Menzil açıklaması muhalifleri zıplatmıştı... Babacan'dan laikçilere şirinlik!
Menzil açıklaması muhalifleri zıplatmıştı... Babacan'dan laikçilere şirinlik!

Siyaset

Menzil açıklaması muhalifleri zıplatmıştı... Babacan'dan laikçilere şirinlik!

Ahmet Hakan'dan olay Menzil şeyhi çıkışı! CHP kazansaydı...
Ahmet Hakan'dan olay Menzil şeyhi çıkışı! CHP kazansaydı...

Medya

Ahmet Hakan'dan olay Menzil şeyhi çıkışı! CHP kazansaydı...

Ahmet Hakan’dan bomba "Menzil" yazısı! Böyle tokat manyağı yaptı
Ahmet Hakan’dan bomba "Menzil" yazısı! Böyle tokat manyağı yaptı

Medya

Ahmet Hakan’dan bomba "Menzil" yazısı! Böyle tokat manyağı yaptı

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil açıklaması: Fitne Çıkardığımı söyleyenler bilsinler ki...
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil açıklaması: Fitne Çıkardığımı söyleyenler bilsinler ki...

İSLAM

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil açıklaması: Fitne Çıkardığımı söyleyenler bilsinler ki...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23