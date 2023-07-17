Yeniden Refah Partisi'nden Menzil'e taziye ziyareti!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz ve beraberindeki heyet, Seyyid Abdülbaki Elhüseyni Hazretleri’nin vefatı sebebi ile Menzil köyüne taziye ziyaretinde bulundu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ı temsilen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, MKYK Üyesi M. Fatih Müjdeci, Kurucular Kurulu Üyesi Şükrü Yılmaz ve Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, Seyyid Abdülbaki Elhüseyni Hazretleri’nin mahdumu Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni Hazretleri ile bir araya geldi.
Görüşmede Yeniden Refah Partisi heyeti, Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni Hazretleri'ne başsağlığı diledi.
Taziye ziyaretinde Seyyid Abdülbaki Elhüseyni Hazretleri'nin ruhu için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.
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