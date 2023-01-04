Yeniden Refah Partisi'nden İsrail’e ‘Mescid-i Aksa’ tepkisi! 'Son derece tehlikeli bir gelişme'

İsrail'de yaşanan son gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yayınlayan Yeniden Refah Partisi Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, "Mescid-i Aksa özelinde oluşturulmaya çalışılan yeni konjonktür, hiç şüphesiz kaos ortamının yapı taşlarını döşemeye yönelik sinsi bir adımdır." dedi.

İsrail’in kutsal mekanlara ve vakıflara yönelik taciz ve saldırılarının durdurulması için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunan Bekin, "İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in İsrail güvenlik güçlerinin eşliğinde Müslümanların kutsalı Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi, son derece vahim bir gelişmedir. Hiçbir meşruiyet zemini bulunmayan bu ve benzeri reflektif politik eylemlerin yeni sancılı gelişmeleri beraberinde getirmesi kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

İsrail ile İbrahim Anlaşması imzalayan Müslüman ülkelerin Mescid-i Aksa’ya yönelik son dönemde artan tacizlere yönelik tavrının merak konusu olduğunu belirten Bekin, "İsrail’in hiç olmadığı kadar karmaşık bir siyasi süreç yaşadığı bir dönemde 1 Kasım 2022’de yapılan genel seçimlerde yeniden hükümeti oluşturan Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu’nun bu yeni kabinesindeki Filistin karşıtı ultra sağcı Itamar Ben-Gvir gibi siyasetçilerin, Filistin sorunu konusunda 'çözüm yerine çözümsüzlüğü' öncelemeleri ve barış formülünü reddetmeleri karşısında özellikle İsrail ile İbrahim Anlaşması imzalayan bazı Müslüman ülkelerin nasıl bir tavır içinde olacakları doğrusu merak konusudur." diye konuştu.

Doğan Bekin yaşanan sürece ilişkin şu uyarılarda bulundu:

1 Kasım 2022 seçimlerinde Dini Siyonizm Partisi ile blok oluşturan Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir’in geçmişte "ırkçılığı tahrik" ve "bir terör örgütünü desteklemek" suçlarından yargılanıp hüküm giymesi dikkate alındığında koalisyon ortağı olarak bundan böyle boş durmayacağı bir vakıadır. Nitekim, 1 Kasım seçimlerinde blok oluşturduğu Dini Siyonizm Partisi ile Batı Şeria’nın işgal edilmesi gerektiğini dillendirmesi son derece tehlikeli bir süreci beraberinde getirebilir. Ez cümle, İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa baskınının kabul edilemez olduğunu ve bu davranışı telin ettiğimizi ifade etmek isteriz.

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin