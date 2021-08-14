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Gündem Yeniden Refah Partisi'nden ilginç öneri: Yanan ormanlık alanlara bunu ekelim
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Yeniden Refah Partisi'nden ilginç öneri: Yanan ormanlık alanlara bunu ekelim

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, yanan ormanlık alanlara kenevir ekilmesini önerdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 16:07:00 -
Yeniden Refah Partisi'nden ilginç öneri: Yanan ormanlık alanlara bunu ekelim

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, yanan orman alanlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Aydal, yangın görüntülerinin sonrasında çıplak orman arazilerinin herkesi derinden üzdüğünü, yeni bir ormanın yetişmesinin en az 20-25 yılımızı alacağını ve bu zaman zarfında özellikle bölge turizminin ve inşaat sektörünün bu olumsuz görüntülerden etkileneceğini söyledi.

"Yanan yerlere kenevir ekebiliriz"

"Bu olumsuz durumu süratle olumluya çevirmek elimizde" diyen Aydal, "Hükümetimiz bir kararname ile halen 18 olan kenevir ekilebilir iller listesine, yangın olan illerimizi ekleyebilir. Orman yangını çıkan ve listede bulunan Antalya, İzmir, Burdur illerine, Muğla, Isparta, Manisa, Aydın, Denizli ve Mersin illerimiz öncelikli olarak eklenebilir" ifadelerini kullandı.

"Neden kenevir?" sorusuna Aydal şu yanıtı verdi:

"Bir dönümlük kenevir, yaklaşık 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir ve dört dönüm ağaca eş miktarda kâğıt üretilebilir.

Bir ağaç 15-20 yılda yetişirken, kenevir, iklim bölgesine göre sadece dört-beş ayda yetişmektedir. Yanan orman bölgelerinde 4 metre aralıklarla orman ağaçları dikilirken aralarına da 40 santim aralıklarla kenevir dikilebilir.

Kenevirler yıllık bir bitkidir ve süratle yetiştiklerinden etraf önemli ölçüde yeşil gözükecek, diğer ağaçların boylanması için zaman kazandıracaktır. Bu arada her sene kenevirlerden önemli ölçüde gelir elde edilmiş olacaktır. Ekim tekrarlarıyla da bölgenin devamlı yeşil olması sağlanmış olacaktır."

"Türkiye için yeni bir kazanç kapısı olabilir"

Kenevir'in Türkiye için yeni bir kazanç kapısı olabileceğini vurgulayan Aydal, şöyle devam etti:

"Bilindiği gibi, kenevir lifleri, geçmiş yıllarda öncelikle kaba dokumacılıkta (çuval, halat çanta, ağ yapımı gibi) kullanılmıştır. Sabun ve boya yapımında da tohumlarından yararlanılır. Yapraklarının Kanser başta olmak üzere tıpta ve alternatif tıpta ve kozmetikte 250’yi aşkın çeşitte ve alanda kullanımları vardır. Tohumu ise oldukça yağlı olması açısından yakıt üretiminde kullanılmaktadır. Bu Türkiye için yeni bir kazanç kapısı olabilir. Tohumları çerez olarak yenebildiği gibi, kuşların da en sevdiği besinlerden biridir."

"Yangın hızı yavaşlatılmış olacaktır"

Ormanlar yetişene kadar geçici olarak düşünülen bu uygulamanın ekonomik getirisi görüldükten sonra kalıcı bir uygulama haline de gelebileceğini belirten Aydal, "Orman bakanlığımız, orman ile yerleşim yerleri arasında geç alev alan servi, dişbudak, incir, dut, ceviz, akasya, fıstıkçamı, meşe, harnup, zakkum, erguvan, sakız, menengiç, Frenk inciri gibi ağaçların ekimini pilot uygulama olmaktan çıkarıp bütün ülke sathında, orman çevresinde en az 50-100 metrelik zonlar şeklinde mecbur bir uygulama haline getirebilir. Bu şekilde yangın hızı yavaşlatılmış ve söndürme faaliyetleri için zaman kazandırılmış olacaktır" şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Harun Yusuf Nuhhan

Oksijen dogru, kagıt imalatı da dogru, ekonomiye katkısı cok. Fakat esrarcıları nasıl durduracaksın şu anki kollu kuvetleri el ele tutuşup sırf o bölgeleri beklemesi lazım. Biz en iyisi zeytin agaçi,(ticari degeri coktur) beyaz sögütagacı( ilaç sanayinde de kullanılir osmanlı cınar agaçları (ýıllarca büyür )ekelim inşallah desek ve yapsak gecmişte siyonistlerin yaptıgı oyunu bozduk zeytin cınar ve beyaz sögüt agaçlarıni cogaltsak. Mümkün deyilmi. Kenevir gelecek nesle tehlike saygilar
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Egeli

Bunu biri söylesin yanan yerler düz arazi değil nasıl olacakmış bakımı güvenliği ağzı olan konuşuyor
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