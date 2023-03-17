Yeniden Refah Partisi'nden flaş karar

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim tarihinin 14 Mayıs olarak belirlenmesinden sonra, siyasi partilerde milletvekili aday adaylığı süreci devam ediyor.

Seçime ilk kez katılacak Yeniden Refah Partisi’nde, daha önce 17 Mart Cuma günü olarak açıklanan milletvekili aday adaylığı son başvuru tarihinin, yoğunluk nedeniyle 21 Mart salı günü saat 17.00’ye uzatıldığı bildirildi.

Genel Merkezde oluşturulan adaylık başvuru merkezinde süreçle ile ilgili konuşan Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Nureddin Gül, “Milletvekili aday adaylığı başvuru alma sürecini yoğun bir tempoyla sürdürüyoruz. Özellikle gençlerimizden yoğun bir talep var. Kurulduğumuz günden beri halkımızın partimize gösterdiği teveccühün bir tezahürü bu. Gerek il başkanlıklarımızda gerekse genel merkezimizde çok yoğun bir şekilde aday adaylığı başvuruları yapılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Depremzede ve engellilerden ücret talep edilmeyecek

Yeniden Refah Partisi’nde milletvekili aday adaylığı başvurularına yönelik çalışmalar parti genel merkezinde ve İl Başkanlıklarında gerçekleştiriliyor.

Yeniden Refah Partisi depremzede ve engellilerden, aday adaylığı için herhangi bir başvuru ücreti talep etmez iken, 7 bin 500 lira olan başvuru ücreti gençler ve kadınlar için 5 bin lira olarak tahsil ediliyor.

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