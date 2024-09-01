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Siyaset Yeniden Refah Partisi'nden erken seçim yorumu!
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden erken seçim yorumu!

Yeniakit Publisher
2024-09-01 17:17:00 -
Yeniden Refah Partisi'nden erken seçim yorumu!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda erken seçime gitme olasılığına dair önemli bir açıklama yaptı. Kılıç, “Türkiye muhtemelen 2025 yılının sonbaharıyla 2026 yılının ilkbaharı arasında bir erken seçime gitmek durumunda kalabilir. Erken seçim kapıda desek yanılmış olmayız” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’ndeki bir kafede düzenlenen İl Divan Toplantısı’na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Kılıç, "Türkiye muhtemelen 2025 yılının sonbaharıyla 2026 yılının ilkbaharı arasında bir erken seçime gitmek durumunda kalabilir. Erken seçim kapıda desek yanılmış olmayız. Sürpriz bir seçim kararı alacak olan zaten iktidar ortakları olacaktır. Erken seçim kararının TBMM'de alınması lazım. Muhalefet partileri olarak bizler de olası bir erken seçim kararı olması halinde bunu destekleyeceğimizi kendilerine beyan ettik. Türkiye’nin ekonomik koşulları iyi değil. Maalesef piyasa durgun. Deyim yerindeyse hizmetler ve yemek sektörleri dışında yaprak kımıldamıyor. Geçen sene limon dalında 1 liraydı, Mersin’de Hatay’da toplayana bedavaydı. Bu yıl 1 tane limon 10 lira. Böyle bir plansızlık, gayretsizlik ve şuursuzluk olmaz. Türkiye son 8-10 yılda maalesef tarımda direksiyon hakimiyetini tamamen kaybetti. Tarım Bakanı sağa sola bakmasın, biraz da köylüye baksın. Uluslararası kartellerin gözünün içine bakmakla tarım bakanlığı yapılmaz. Tarım Bakanının bakması gereken köylünün gözünün içidir" diye konuştu.

‘DOĞRUYA DOĞRU, YANLIŞA YANLIŞ’

Seçim kararını kendilerine önceden bildirerek almayacaklarını söyleyen Kılıç, “Ansızın bir karar alacaklar, 3 ay içinde sandığı önümüze koyacaklar. O halde bizim o günlere hazır olmamız lazım. Samsun, tüm teşkilatlarıyla olası bir erken seçime hazır olmalıdır. Biz, devletimizin başı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza devlet büyüğü olarak saygı duyduğumuzu her zeminde her vesileyle ifade ettik. AK Parti veya başka bir partiyle bizim kavgamız yoktur. Devlet büyüklerimize de laf söylemeyiz, söyletmeyiz. Devletin yanlış giden işlerini söylemek, boynumuzun borcudur. Millete doğruları anlatmak, boynumuzun borcudur. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Siyasetimizin özü budur. Doğruya doğru denilmesinden rahatsızlık duymayanların, yanlışa yanlış dememizden de rahatsızlık duymamaları lazım” ifadelerini kullandı.

‘TÜRK SİYASETİNİN TEK GERÇEK ALTERNATİF PARTİSİYİZ’

Türkiye’nin bugün bir alternatife ihtiyacı olduğuna değinen Kılıç, “Bugünkü siyasi iktidarın, iktidarıyla, muhalefetiyle Türk siyasetinin tek gerçek alternatif partisi, Yeniden Refah Partisi’dir. Umudun adresi, sistemin anahtarı Yeniden Refah Partisi’dir. Söylemleri ve eylemleri farklı olan, çözüm önerileri ve çıkış yolları farklı olan tek siyasi partiyiz. İktidar olarak da Türkiye’nin bu partiye ihtiyacı var. Muhalefet olarak da Türkiye’nin bu partiye ihtiyacı var. En az 100-150 milletvekili ile TBMM’ye girerek, mazlumların, mağdurların sesi olabilmeyi, bu kadroların tamamına nasip etsin” dedi.

Toplantının devamı, yapılan açıklamanın ardından basına kapalı olarak devam etti.

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