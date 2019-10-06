Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, "Sayın Erdoğan’a eski bir arkadaşı olarak, partisi ile beraber Yeniden Eefah partisine iltihak etmesi yönünde çağrı yapıyorum.” dedi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yapılan halkla kucaklaşma programı esnasında, Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras’a,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü dil sürçmesi soruldu. Erdoğan partisinin Kızılcahamam kampında konuşurken, AK Parti yerine, Refah Partisi demişti.

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, bu konunun hatırlatılması üzerine, “Sayın Erdoğan’a eski bir arkadaşı olarak, partisi ile beraber yeniden refah partisine iltihak etmesi yönünde çağrı yapıyorum.” dedi.

Mehmet Aras’ın o sözleri şöyle:

“Sayın Erdoğan ile aynı dönemde belediye başkanlığı yaptık, kendisine ak partiyi kurmadan çok önceleri belediye başkanları toplantısında, ülkenin yeni bir partiye ihtiyacının olmadığını, yeni parti kurması halinde uzun ömürlü olmayacağını söyledim. Bugün geldiğimiz noktada, Ak parti siyasi ömrünü tamamlamış haldedir. Erdoğan da bunun farkındadır. Kendisinin yerine, Yeniden Refah Partisi'nin iktidara geleceğini de biliyor. İşte bu yüzden gece gündüz, yakın çevresi ile Yeniden Refah Partisi'ni konuşuyor. Erdoğan şu veya bu nedenle Ak Parti'ye bulaşmış kimselerin, yeni dönemde halktan karşılık bulamayacağının farkında. Bu yüzden Davutoğlu, Babacan ikilisini bilerek kendisi gündemde tutuyor. Çünkü bu isimlere halkın itibar etmeyeceğini çok iyi biliyor. Aynı şeklide genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ a halkın gösterdiği ilginin de farkında, işte bu sebepten kendisinin birinci özel gündem maddesi, yeniden refah partisidir. Kızılcahamam da toplantı esnasında kendi partisinden refah partisi olarak söz etmiştir. Sayın Erdoğan’a eski bir arkadaşı olarak, partisi ile beraber yeniden refah partisine iltihak etmesini tavsiye ediyorum. Artık AK Parti için kara bitti deniz göründü. Gidecek yolları kalmadı. Her yol Refah Partisi'ne çıkıyor.”