Yeniden Refah Partisi’nden çok sert genelev tepkisi: Bu ayıba hep birlikte dur demeliyiz

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

"Biz İnşallah iktidara geldiğimizde bu zulme dur diyeceğiz." ifadesini kullanan Mikdat Erdem, "Bunun adı siyasetse evet siyaset yapıyoruz. Ama temiz siyaset, onurlu siyaset, saygın siyaset yapıyoruz." dedi.

'Normalleştirilmiş bir yanlış...'

"Öncelikli derdimiz artık normalleştirilmiş olan bir yanlışın farkındalığını oluşturmaktır." diyen Erdem, "Kimsenin üzerinde tek bir söz dahi etmeye cesaret gösteremediği veya konuşmaya dahi gerek duymadığı düzensizlik içinde kurulan yanlış düzenin ayıbını herkese hatırlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'Onların ahı üzerimizde'

Devletin görevinin vatandaşları korumak olduğunu hatırlatan Erdem, şunları söyledi:

"O batakhanelere düşürülmüş iffetleri kirletilen sahipsiz kadınların ahı ve vebali devletimiz ile milletimizin boynuna değil midir? Bu hayasızlık on yıllardır neden süregelmiştir? Dışarıda özgür iradesi ile günaha batan insanların durumuyla buralarda bir fitneyle alıkonulan insanların dramı aynı kefeye koyulabilir mi?

'Bu ayıba hep birlikte son vermeliyiz'

"Devlet vatandaşını koruduğu gibi vatandaşının iffetini de korur. Hatta devlet vatandaşının kendine bilerek ve isteyerek zarar vermesine de müsade etmez. Aksi taktirde bunca rehabilitasyon merkezine ihtiyaç olur muydu? Binlerce alkol ve uyuşturucu bağımlısı tedavi edilir miydi? Demek ki devlet vatandaşının sağlığını ve huzurunu koruyarak düzen kurmak istiyor. İffetleri kirletilen ve hayatları çalınan bu insanları görmezden gelemeyiz. Hele hele devlet izniyle icra edilmesini kesinlikle görmezden gelemeyiz. Daha da vahimi buradaki iğrenç parasal ilişkiyi ticarete endeksleyip vergilendirmeyi asla kabul edemeyiz. Bu insanlığın sonu, hayasızlığın son noktası ve adaletin üzerine vurulan adaletsizliğin zirvesi olur. Bu sorun hükümetin ya da muhalefetin sorunu değil, vicdanların sorunudur. Bu ayıba hep birlikte son vermeliyiz. Siyaseten aynı düşünmek zorunda olmasak da onurlu yaşamak zorundayız."