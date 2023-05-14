  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Yeniden Refah Partisi'nden çok büyük sürpriz! Oyları patlattılar
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden çok büyük sürpriz! Oyları patlattılar

Yeniakit Publisher
2023-05-14 22:50:00 -
Yeniden Refah Partisi'nden çok büyük sürpriz! Oyları patlattılar

2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarında Yeniden Refah Partisi, ilk gelen oylara göre büyük sürpriz yaptı.

64 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiği 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarında Yeniden Refah Partisi sürprizi yaşandı.

4 yıl önce Fatih Erbakan öncülüğünde kurulan Yeniden Refah Partisi, sandıkların yüzde 58'i açılmasına rağmen Milletvekili Genel Seçimilerinde 828 bin 054 oy ile yüzde 2,84'e yükseldi.

Bu oyla beraber Yeniden Refah Partisi, Meclis’te 5 milletvekilinin yerini garantiledi.

Öte yandan partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan da Meclis'e girmeye hak kazandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

9
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kul

Tek başına girmiş olsaydı hakikaten sandıkları patlatacakmis refah.neyse bir sonraki seçime ders olsun

GERÇEK

Fatih ERBAKAN %7'lerden bahsediyordu. Şimdi %2 başarı mı oldu ?
TÜM YORUMLARA GİT ( 9 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23