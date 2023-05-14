Yeniden Refah Partisi'nden çok büyük sürpriz! Oyları patlattılar
2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarında Yeniden Refah Partisi, ilk gelen oylara göre büyük sürpriz yaptı.
64 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiği 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarında Yeniden Refah Partisi sürprizi yaşandı.
4 yıl önce Fatih Erbakan öncülüğünde kurulan Yeniden Refah Partisi, sandıkların yüzde 58'i açılmasına rağmen Milletvekili Genel Seçimilerinde 828 bin 054 oy ile yüzde 2,84'e yükseldi.
Bu oyla beraber Yeniden Refah Partisi, Meclis’te 5 milletvekilinin yerini garantiledi.
Öte yandan partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan da Meclis'e girmeye hak kazandı.
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