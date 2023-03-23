Yeniden Refah Partisi'nde Cumhur İttifakı istifası! Partiden apar topar ayrıldı
Yeniden Refah Partisi kurucu isimlerinden Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, ittifak kararı sonrası partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Yeniden Refah Partisi kurucu isimlerinden Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Osmanoğlu, ''14 Mayıs 2023 seçimlerinde OSMANOĞLU ailesi olarak Cumhur ittifakını desteklemek üzere, Hanedan Reisi Harun Abdülkerim OSMANOĞLU efendinin müsadeleri ve Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan beyin bilgisi dahilinde Yeniden Refah Partisi görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım.'' ifadelerini kullandı.