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Siyaset Yeniden Refah Partisi'nde beklenmedik istifa! 'Yanılmışım' diyerek duyurdu
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nde beklenmedik istifa! 'Yanılmışım' diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-07-17 17:47:00 -
Yeniden Refah Partisi'nde beklenmedik istifa! 'Yanılmışım' diyerek duyurdu

Yeniden Refah Partili Serhat Fındık "Milletimizi temsil ettiğimizi düşünmüştüm, yanılmışım" diyerek partisinden istifa etti.

Meclis'te görüşülerek oylanan vergi zamları siyasetin gündeminde de hareketliliğe yol açtı. 2023 seçimlerine Cumhur İttifakı'ndan katılan Yeniden Refah Partisi'nden Serhat Fındık "Milletimizi temsil ettiğimizi düşünmüştüm, yanılmışım" diyerek istifa etti.

Fındık, istifasını sosyal medyadan yaptığı istifa paylaşımında partisinin vergi düzenlemelerinin görüşülüp oylandığı oturumlara ve oylamalara katılımının sıfır olduğunu açıkladı.

Fındık'ın paylaşımı şöyle:

"Aziz Milletimiz, vergi düzenlemeleri ile ilgili meclisteki oturuma/oylamaya Yeniden Refah Partisi olarak katılım sıfır olmuştur.
Milletimizi temsil ettiğimizi düşünmüştüm, yanılmışım. Büyük hayal kırıklığı içindeyim. Netice itibarı ile bugün (17 Temmuz 2023) Yeniden Refah Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal ediniz..."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Yorumlar

milletvekili ol istifa et

ne güzel sonsuz emeklilik milletvejili ol sonra eyvallah ne diyelim

Cuma aktaş

Tebrik ederim. Maalesef hükümet kadar yeniden refah partiai de beni şaşırttı. Dinsiz chp hiç olmazsa faize karşı bir adım attı ya en çok da buna şaşarım.
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