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Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir

Yeniden Refah Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Orhan Kara, İstanbul Sözleşmesi'ndeki tehlikelere dikkat çekerek kamuoyuna şu uyarıyı yaptı: "Nasıl ki 15 Temmuz'da yapılmak istenen hain bir darbe girişimi ise İstanbul Sözleşmesi de aile yapımıza yönelik bir darbe girişimidir."

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:41
Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Yeniden Refah Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Orhan Kara, İstanbul Sözleşmesi'nin tehlikelerine dikkat çektiği bir basın açıklaması düzenledi. Peygamber Efendimiz (SAV)'ın, "Sizden biriniz bir kötülük görürse buna eliyle müdahale etsin, gücü yetmiyorsa diliyle müdahale etsin , ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz etsin. İşte bu imanın en zayıf halidir." Hadis-i Şerif-i hatırlatılarak başlayan açıklamada, zinanın suç olmaktan çıkarıldığı süreç vurgulanarak şöyle devam etti:

'Süreç zinanın suç olmaktan çıkartılması ile başladı'

" 'İstanbul Sözleşmesi'nin derhal iptal edilmesi talebi ile burada toplanmış bulunuyoruz. İslam’ın son kalesi cennet vatanımız Türkiye’mizde zinanın suç olmaktan çıkarılması ile başlayan yozlaşma süreci; Milletimizi, kendi ruh köklerinden ve sahih İslam geleneğinden koparmıştır. Siyonist zihniyetin, son kırk yıldır aile birliğimize yönelik yıkım çalışmaları, dizi filmler, reklamlar ve animasyonlar ile desteklenmiş ve İstanbul Sözleşmesi ile zirve noktasına ulaşmıştır."

İstanbul Sözleşmesi'nin aile yapımıza yönelik bir darbe girişimi olduğu belirtilen açıklamada, "Nasıl ki 15 Temmuz'da yapılmak istenen, hain ve kahpe bir darbe girişimiyse 'İstanbul Sözleşmesi' de, aile yapımıza yönelik bir darbe girişimidir.15 Temmuz hain ve kahpe darbe girişiminin, Milletimizin cesareti ve feraseti ile püskürtülmesi gibi 'İstanbul Sözleşmesi' de Sultangaziden’den başlatılan kıvılcımla tüm Türkiye sathına yayılacak ve İnşallah iptal edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Yeniden Refah Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Orhan Kara tarafından okunan basın açıklaması şöyle devam etti:

"İstanbul Sözleşmesi 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılan, TBMM tarafından 14 Mart 2012’de kabul edilen, 1 Ağustos 2014 tarihinde de yürürlüğe giren Uluslararası bir sözleşmedir. Kısa adı İstanbul Sözleşmesi olan metnin uzun ismi, 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi'dir. Bu sözleşme toplumumuzun temel değerlerini derinden sarsacak maddeler içermektedir."

'Rabbimiz kadın ile erkeği eş olarak yaratmıştır'

"Yüce Rabbimiz Kuran-ı Kerimin’de Hucurat Suresi'nin 13.ayetinde şöyle buyuruyor: 'Ey insanlar, şüphe yok ki biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık.' Ayrıca Zariyat Suresi'nin 49. Ayetinde de Rabbimiz; 'Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden erkekli ve dişili iki eş yarattık.' buyurmuştur. Görünürde şiddet gören, ezilen, mahrum bırakılarak sömürülen kadının haklarını savunmakla ilgili kalabalık maddelerden oluşan bu sözleşme, aslında kesinlikle bu ulvi hedef ve gayelerin zerresini dahi taşımamaktadır."

'Lanetlenmiş kavimlerin izinden gitmemeliyiz'

"Dikkat ederseniz sözleşmenin başlığında, kadın ya da erkek haklarından değil, toplumsal cinsiyet haklarından, yani toplumdaki tüm cinsel eğilimlerin haklarından bahsedilmektedir.

Kadın, erkek ve bir üçüncü cins olarak diğerlerinin hakları ve toplumdaki yerlerine vurgu yapılmaktadır. Eşitlik ilkesinden dem vurularak, eşitlik ilkesi manipüle edilerek, tüm cinsel eğilimlerin de eşit haklara sahip olması gerektiğine gizli bir vurgu yapılmaktadır. Dış mihraklar sözleşmeyi 'Üreme şartı olmaksızın toplumsal cinsiyet eşitliği.' şeklinde imzalatmışlardır."

"Başta evlilik yapısını bozan bu sözleşmeyi saatlerce konuşarak eleştirilebiliriz. Sonuç olarak bu vahim sözleşme birçok Hristiyan ülkede dahi kabul görmemişken Müslümanların son kalesi olan ülkemizde maalesef imzalanmıştır. 'Erkeklere benzeyen kadınlara ve kadınlara benzeyen erkeklere Allah (cc) lanet etsin.' Hadisindeki lanetin muhatabı olmamak için; ülkemiz derhal bu sözleşmeye attığı imzayı geri çekmelidir. Aklı başında tüm sosyal bilimcilerimiz, kamuoyunu ve tüm yetkililerimizi bu gizli amaç konusunda bilgilendirmelidir. Bu gizli Siyonist yıkım projesine son verilmeli ve derhal dur denilmelidir. Yeniden Refah Partisi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Kabine ve diğer tüm hükümet yetkililerini, aynı zamanda tüm siyasi partileri bildirimizin konusu olan 'İstanbul Sözleşmesi' ile ilgili önlem almaya ve işbirliği ile beraber çalışmaya davet ediyoruz."

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:41
  1. Yeniden Refah Partisi
  2. Orhan Kara
  3. İstanbul Sözleşmesi

YORUM YAZ

  • Ali yıldızAli yıldız19 dk önce
    Bu ahlaksız İstanbul sözleşmesi derhal iptal edilmeli bu rezilliği ortadan kaldırılması için ğayret sarf eden yeniden refah partisi yetgililerine teşekkür ederim Allah razı olsun
  • AliAli23 dk önce
    Allah yolunuzu açık etsin Rabbim sizleri kazadan beladan şerden fitneden muhafaza eylesin Rabbim yar ve yardımcınız olsun Oyum Yeniden Refah Partisine
  • tuncaytuncay31 dk önce
    Allah razi olsun muslumanlarin sesi oldunuz bu yazinizi inşaallah sn cumhurbaşkanı, iktidar partisi ve yetkililer dikkate alirlar
  • VatandaşVatandaş34 dk önce
    Samimi olduğunuza inanmıyoruz.Samimi olsaydınız genel ve mahalli seçimlerde AKP'yidesteklemezdiniz. Ne darbesinden bahsediyorsun, darbe falan ifade etmez, darbe bunun yanında devede kulak bile etmez. Darbenin milyon katıdır. Darbe ne ki? Burda erkeklere soykırım uygulanıyor. Devlet ve milleti yok etme amaçlanıyor. İslamın kökünün kazınması amaçlanıyor. Buna darbe diyerek küçümseyemezsiniz. Darbe demek, istanbul Sözleşmesini hafife almaktır.
  • turhan korkysuzturhan korkysuz43 dk önce
    zinanın serbest olmasını ak partiye yakıştıramadım . derhal bu konunun acilen üzerine gidilmeli

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